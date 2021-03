Linus: dal 20 al 27 marzo l'asta su eBay per sostenere Dynamo Camp

Il dramma della pandemia di Covid-19 ha fatto sì che tutti ci scoprissimo all'improvviso più fragili di quanto avessimo mai creduto, ma Dynamo Camp si occupa di chi nella fragilità vive da molto prima: bambini con malattie gravi o croniche. Grazie alla sua Terapia Ricreativa Dynamo, metodo codificato, Dynamo Camp riesce a donare a questi giovanissimi pazienti momenti di svago e spensieratezza, ma anche e soprattutto uno stimolo alle proprie capacità, rinnovando la fiducia in se stessi e la speranza, con benefici sulla qualità della vita.

Fin dall'inizio del suo percorso, Dynamo Camp ha trovato in Radio Deejay e in particolare nel suo direttore Linus, grande appassionato di sport, un sostegno fondamentale. Dal 20 al 27 marzo torna l’appuntamento annuale con l’asta benefica su eBay, organizzata in collaborazione con l'emittente del Gruppo Gedi.

Verranno banditi 162 articoli davvero interessanti, tra cui una chitarra completa di custodia semirigida Gibson firmata da Linus, 4 limited edition di macchine del caffe Nepresso firmate Radio Deejay, 2 monopattini Aprilia, gli iconici anelli NOVE 25 col logo Radio Deejay, una capsule collection di t-shirt Muji e di felpe New Balance targate Deejay Chiama Italia per Dynamo Camp.

L’iniziativa si colloca nel contesto della campagna di raccolta fondi tramite SMS e chiamate da rete fissa al numero solidale 45595 attiva dal 7 al 28 marzo. Per partecipare alla raccolta basta inviare un SMS o chiamare da rete fissa il numero solidale 45595 Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WindTre, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali. Sarà di 5 o 10 euro da rete fissa TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb e Tiscali e, sempre per la rete fissa, di 5 euro per le chiamate da TWT, Convergenze e PosteMobile.

Maria Serena Porcari, Presidente di Dynamo Camp, dice: “Siamo profondamente grati di avere avuto Radio Deejay a fianco di Dynamo Camp fin dalla nascita, in questo cammino di sfide e traguardi. L’impegno, la passione e la sensibilità di Linus e del suo team è un supporto fondamentale per fare arrivare Dynamo Camp al cuore di tante persone e ci aiuta a rendere sostenibile il nostro progetto, che vive grazie alla raccolta fondi. La settimana come ospiti in radio è molto divertente, ma altrettanto seria, in pieno spirito Dynamo”.

L’obiettivo della campagna di raccolta fondi 2021 è di contribuire ad offrire programmi di Terapia Ricreativa Dynamo a 1.800 bambini e ragazzi con patologie gravi o croniche, con particolare riferimento ai bisogni medico-assistenziali complessi.