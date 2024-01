67° Campaccio femminile vincono Ebenyo e Nadia Battocletti seconda

Gara carica di tensione emotiva per la presenza dell’azzurra Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre) che al primo passaggio ha fatto sentire il fiato sul collo alla burundese Francine Niyomukunzi (Cus Pro Patria Milano). Poco distaccata Giovanna Selva (Cs Carabinieri Sez Atl.), a sua volta gomito a gomito con Rebecca Lonedo (Fiamme Oro Padova). Secondo gruppo di inseguitrici con l’ungherese Lili Anna Vindics-Toth, Michela Cesarò (Cs Carabinieri Sez Atl.) e Sara Nestola (Calcestruzzi Corradini). Al passaggio al secondo giro in 13’24” (4km), Nadia Battocletti guida su Francine Niyomukunzi con un distacco di 9” su Giovanna Selva che transita in 13’43”. Finale di gara con Nadia Battocletti che paga dazio per non aver recuperato totalmente dall’influenza che l’aveva colpito subito dopo il successo del 31 dicembre alla BoClassic. E’ la burundese Francine Niyomukunzi a tagliare il traguardo di questo prestigioso evento con il crono di 19’42” mentre i tanti ragazzi dagli spalti incitavano Nadia Battocletti, seconda in 19’46”. Completa il podio Giovanna Selva in 20’31”, terza delle italiane, in quinta posizione assoluta, Rebecca Lonedo in 21’00” netti.Posso dire che oggi i miei tifosi sono stati la mia unica risorsa e mi hanno dato tutta la forza che altrimenti non avrei avuto”, ha detto Nadia Battocletti... i tifosi rispondono Grazie Nadia



Servizio realizzato da Nick Zonna