Alessia Messina pubblica chat con Balotelli: “Scusatemi se pensavo di essere fidanzata"

“Perché la gente non accetta un no come risposta? Perché non accetta un rifiuto come risposta? Perché insistono nel rompere e nel parlare di te quando non c’entrano più con la tua vita? Perché? Visibilità? Popolarità? Ignoranza? Soldi? Tutto insieme? Mah! La vita è bella: godetevela senza rompere le p…e. Comunque ragazzi, sono single e sono quasi tre anni che lo sono quindi basta please!”, ha scritto Mario Balotelli sui social dopo che nei giorni scorsi si è chiusa la storia con Alessia Messina (i due erano stati paparazzati insieme dal settimanale Chi).

E l'ex corteggiatrice di “Uomini e donne” ed ex tentatrice di “Temptation Island” come risposta ha pubblicato una chat. “Tu vedrai il vero Mario, Alessia”, si legge nel messaggio di Whatsapp che secondo l’influencer sarebbe stato l’attaccante ad inviare. Alessia Messina aggiunge: “Scusatemi se pensavo di essere fidanzata. Di una popolarità così non ne ho bisogno”.