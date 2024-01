Arabia, 3 giocatori rifiutano di giocare. Mancini: "Non mi era mai successo"

Arabia Saudita, Mancini esclude 3 giocatori: "Volevano essere titolari. Ma decido io"

"E' una situazione molto strana. E' la prima volta che faccio un'esperienza così... Ma abbiamo trovato altri giocatori da schierare". Roberto Mancini alla guida della nazionale dell'Arabia Saudita ha escluso 3 giocatori alla vigilia dell'esordio in Coppa d'Asia con l'Oman in Qatar. "Hanno chiesto di giocare titolari, però sono io l'allenatore e quello che prende le decisioni. Gli abbiamo chiesto due o tre volte se volevano giocare in nazionale e la risposta è stata no", le parole dell'ex ct dell'Italia. "Al-Faraj, Al-Ghannam e Al-Aqidi pretendevano di giocatore titolari", ha aggiunto il Mancio.

"Sono loro che hanno deciso di non giocare, non io, Al-Faraj ha ha detto che non voleva giocare amichevoli; Al-Ghanem che non era felice di giocare per la nazionale; e Al-Aqidi ha detto al preparatore dei portieri che se non giocava titolare preferiva andarsene. Capisco il desiderio dei giocatori esperti di giocare come titolari, però non che un calciatore giovane non voglia unirsi alla nazionale se non gli viene garantito il posto dall'inizio. Voglio giocatori che desiderano rappresentare il proprio paese e non voglio tornare a parlare di loro", le parole di Roberto Mancini.

Che vuole attaccamento alla maglia: “A scendere in campo voglio che siano solo i giocatori che hanno voglia di combattere per il Paese. Non riesco a capire come un giocatore possa rifiutarsi di rappresentare la nazionale. Non siamo un club. E’ una situazione strana ed è la prima volta che mi trovo ad affrontarla”.