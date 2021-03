Ascolti tv: Juventus e Ronaldo dietro al Festival Sanremo 2021 di Ibrahimovic

Il Festival di Sanremo 2021 vince, ma non convince negli ascolti tv della prima serata di martedì 2 marzo. Non basta la presenza di Zlatan Ibrahimovic (bocciato dal pubblico social) a portare il programma di Rai1 su numeri record (siamo sotto a quelli della prima serata 2020). E dietro cos'è successo? Il pubblico che non ha seguito Sanremo si è buttato su Juventus-Spezia. Il successo per 3-0 dei bianconeri (Chiesa, Morata e Ronaldo in gol: CR7 eguaglia Pelè, mentre Szczesny para un rigore a Galabinov) è stato molto più sofferto di quanto non dica il punteggio ma vale comunque tre preziosi punti per la squadra di Andrea Pirlo (iniezione di fiducia in vista delle gare con Lazio e Porto) e lancia i canali Sky Sport con 1.207.000 spettatori con il 4.18%.

Ascolti tv, Floris batte Mario Giordano e Bianca Berlinguer

Tra gli altri programmi tv del prime time. Canale 5 con La Vita è una Cosa Meravigliosa arriva a 1.568.000 spettatori pari al 6.47% di share). Su Italia 1 Le Iene presentano Un anno di Covid viene visto da 977.000 spettatori con il 5.22% (anteprima: 914.000 – 3.04%).

Tra i talk show del martedì sera, DiMartedì by Giovanni Floris raccoglie 895.000 spettatori con uno share del 3.65% su La7. Mario Giordano e Fuori dal Coro fanno 835.000 spettatori con il 4.1% di share e superano Rai3 dove Bianca Berlinguer con Cartabianca Speciale ottiene 723.000 spettatori pari ad uno share del 3.03%

Su Rai2 Il tuo ex non muore mai segna 731.000 spettatori pari al 2.75% di share. Sul Nove Chaos raccoglie 322.000 spettatori con l’1.29%. Su Tv8 Il Mistero di Ragnarock piace a 233.000 spettatori con lo 0.87%.

Ascolti tv, Lilli Gruber al 5,8%. Prima Festival quasi al 28%

In access prime time l'arrivo di Sanremo 2021 cambia gli equilibri: Rai1 con Prima Festival ottiene 7.841.000 spettatori con il 27.81%. Su Canale 5 Striscia la Notizia viene scelto da 3.470.000 spettatori con uno share dell’11.65%. Tra i programmi d'informazione su Rete4 Stasera Italia di Barbara Palombelli fa 1.288000 spettatori (4.57%), nella prima parte, e 1.182.000 spettatori (3.92%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo di Lilli Gruber arriva a 1.698.000 spettatori (5.78%).