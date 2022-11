MotoGp, Francesco Bagnaia è campione del mondo

All'età di 25 anni Bagnaia si è laureato campione del mondo



Francesco Bagnaia ce l'ha fatta e all'età di 25 anni si è laureato, con grande merito, campione del mondo in Motogp. Al pilota della Ducati, nel gp di Valencia, bastava conquistare 2 punti per avere la certezza matematica di essere campione senza guardare al risultato di Fabio Quartararo ma non sono serviti. Pecco ha amministrato chiudendo solo al nono posto, Quartararo, invece, è giunto quarto sul traguardo e questa condizione ha permesso dunque al centauro di Torino di essere campione. Il gp disputato in terra spagnola, ultimo appuntamento stagionale della Motogp, è stato vinto dallo spagnolo Alex Rins davantia Binder e Martin a completare il podio.

Bagnaia diventa così iridato per la seconda volta in carriera e lo fa con la Ducati (la prima in Moto 2 nel 2018 con la Kalex). Pecco Bagnaia ha trionfato in sella alla storica moto di Borgo Panigale, a Bologna. Era dal 1972 che non si verificava una doppietta italiana iridata nella classe regina del motociclismo. L'ultimo a trionfare in sella a una moto italiana fu il grande Giacomo Agostini, con la MV Agusta: allora la Classe era la 500.