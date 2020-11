Balotelli alla Fiorentina? Il Brasile chiama Super Mario

BALOTELLI-FIORENTINA? VASCO DA GAMA IN PRESSING SU SUPER MARIO

Mario Balotelli sta per tornare in campo. L'attaccante bresciano, che in queste settimane si sta allenando con il Franciacorta, è stato accostato ad alcuni club italiani (prima il Genoa, poi alla Fiorentina) e stranieri (si è parlato di ipotesi Championship inglese), ma la sua destinazione potrebbe essere il Brasile. Anzi, Fabio Cordella, nuovo direttore sportivo del Vasco da Gama, non ha dubbi.

Balotelli-Vasco da Gama, il ds Cordella: "Non un sogno ma pura realtà"

Balo sarebbe ormai a un passo dal club di Rio de Janeiro. "Mario Balotelli al Vasco da Gama non è un sogno, ma pura realtà. Stiamo lavorando insieme a Mino Raiola per provare a portare uno dei calciatori più forti a livello mondiale in Brasile - ha spiegato a Tuttosport - Mario è sempre più convinto del nostro progetto e l’idea di trasferirsi in uno dei campionati più belli e affascinanti del mondo lo entusiasma molto".

Balotelli-Vasco da Gama a gennaio

Il trasferimento di Mario Balotelli dovrebbe essere chiuso a gennaio, visto che l'attuale presidente ha messo il veto sull'arrivo del giocatore prima del 30 novembre, ma è in atto un cambio al vertice con la prossima elezione di con l'elezione di Leven Siano (che ha preso Cordella come diorettore sportivo). "Abbiamo provato ad anticipare e a convincere l’attuale presidente del club Alexandre Campello a portare Mario in Brasile entro il 30 novembre, ma non ha voluto. A questo punto tutto è rinviato a gennaio".

"In Brasile il livello del campionato è altissimo, giocano calciatori di una qualità tecnica impressionante. Se torna a essere il Balotelli che tutto il mondo conosce l’Italia potrà trovare solo giovamento. Mancini è contento dell’eventuale opportunità di vedere nuovamente Mario in un grande club", ha sottolineato Fabio Cordella.

Balotelli-Vasco da Gama. E Walter Zenga in panchina?

Balotelli e con lui è possibile anche l'arrivo di Walter Zenga in panchina. "​In questo momento il Vasco ha un allenatore che sta disputando un campionato. Quello di Walter Zenga è un profilo che mi piace molto sia a livello umano sia tecnico. Non escludo che un domani possa essere la prima scelta per la panchina del Vasco da Gama, in caso di cambiamento".