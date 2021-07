Balotelli va a giocare in Turchia per 3 anni. Lo sfogo dopo Italia-Spagna

Balotelli al Demispor in Turchia. 'Mario ha firmato un contratto di tre anni'

Mario Balotelli ha firmato per l'Adana Demispor: l'ex attaccante del Monza giocherà in Turchia. Ha firmato il contratto con il suo nuovo club, neo promosso nella massima serie: accordo triennale. "Oggi è avvenuto un trasferimento che scriverà il suo nome nella storia della nostra Adana Demirspor con lettere d'oro. Mario Balotelli ha firmato un contratto ufficiale di 3 anni con la nostra squadra. Super Mario ora segnerà gol per la maglia blu", l'annuncio del club turco su Instagram.

Balotelli, sfogo dopo Italia-Spagna

Nuova avventura calcistica dunque per Balotelli, che in carriera ha giocato in top club come Inter, Manchester City, Milan e Liverpool. Oltre naturalmente alla maglia della Nazionale con cui fu grande protagonista di Euro 2012 quando SuperMario demolì la Germania in semifinale (poi vittoria della Spagna nella finalissima). E proprio in queste ore Balo si è sfogato nel post Italia-Spagna che ha lanciato la squadra di Mancini verso la finale di Euro 2020. "Ho visto tanti insulti nei miei confronti e come sapete non ho problemi a esprimere i miei pensieri. Non capisco tutto questo odio nei miei confronti da parte di tanti voi italiani!", ha scritto Mario Balotelli su Instagram. "L'Italia sta facendo un grande Europeo. Io non ci sono perché i ragazzi in questi anni hanno meritato più di me la convocazione ma con questo a cosa serve scrivermi: "sei scarso", "stai a casa", "non vali niente", "non sei italiano"...", ha sottolineato. "Ci avete mai pensato che il Mondiale è un torneo difficile da conquistare per me ma non impossibile? E cosa dovrei dire se dovessi meritarlo? No, non mi riconosco in voi quindi addio Nazionale? Pensate prima di scrivere: non si sputa mai nel piatto dove si è mangiato". Balotelli ha concluso: "Comunque, ora, forza Italia tutti insieme".