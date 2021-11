Bayern Monaco, caos per lo sponsor Qatar Airways in assemblea

Bayern Monaco, proteste dei tifosi per lo sponsor del Qatar

L'assemblea del Bayern Monaco, secondo la Bild, si è conclusa nel caos (dopo cinque ore), in seguito alle tensioni esplose in relazione all'accordo di sponsorizzazione del club con Qatar Airways (stimato attorno ai 20 milioni di euro): Michael Ott, uno dei soci, stando a queste voci, ha chiesto ai vertici di non rinnovare l’accordo, ma i dirigenti hanno ritenuto la richiesta inammissibile.

"Hainer fuori", "noi siamo il Bayern e tu no" e "siamo i tifosi che non vuoi" sono stati gli slogan contro il presidente del club, Herbert Hainer. L'ex presidente Uli Hoeness ha sottolineato che "questo è stato il peggior evento che abbia mai visto al Bayern", alla rivista sportiva Kicker. "Rimango fermamente convinto che il dialogo sia il modo migliore per unire le persone", ha invece detto Hainer all'assemblea.

Bayern Monaco, fatturato e utili in calo

I tifosi del Bayern Monaco, club più prestigioso e titolato della Bundesliga, sono da tempo molto critici nei confronti dell'accordo con il Qatar a causa del violazioni dei diritti umani dell'ospite della Coppa del Mondo 2022. Nell'anno fiscale 2020-2021, a causa in primis dalla crisi dalla pandemia covid, il fatturato del Bayern Monaco è sceso di oltre 100 milioni di euro, passando da 750,4 a 643,9 milioni. Anche gli utili al netto delle imposte del gruppo sono scesi, da 52,5 milioni a 1,9 milioni di dollari.