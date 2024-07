Berrettini, che rimpianto le Olimpiadi di Parigi 2024. Quando torna in campo Sinner

Jannik Sinner dopo il forfait alle Olimpiadi di Parigi 2024: prossimi tornei? Atp 1000 di Montreal, poi Cincinnati e Us Open

Il forfait di Jannik Sinner alle Olimpiadi di Parigi 2024 è stato un fulmine a ciel sereno per i tifosi italiani. Tonsillite, placche in gola e febbre hanno costretto il numero uno del mondo a una dolorosa rinuncia. "Sono estremamente triste e deluso", ha spiegato il tennista azzurro che ora si dovrà curare per tornare in condizione al più presto possibile.

Quando torna Jannik Sinner? La cambiale pesante nell'Open del Canada sulla strada dello Us Open 2024

Già, perchè l'estate sul cemento americano è alle porte: poco più di dieci giorni (il 3 agosto) per tornare in condizione visto che inizia un torneo cruciale per lui, l'Open del Canada a Montreal, Master 1000 che l'anno scorso lo vide vincitore (nell'arena di Toronto) distruggendo in finale De Minaur.

Una cambiale pesante che Jannik Sinner deve affrontare nel migliore dei modi cercando di riconfermarsi campione o quantomeno perdendo il minor numero di punti possibile. Poi, eventualmente sarà più comodo il Master di Cincinnati (altro 1000) dove nel 2023 uscì subito ai sedicesimi (contro Lajovic), per arrivare agli Us Open (ottavi di finale persi con Zverev dodici mesi) in cui la speranza di tutti è vederlo trionfare, pareggiando così la vittoria negli Slam 2024 con Carlos Alacaraz (trionfatore di Roland Garros e Wimbledon).

Jannik Sinner? Il (grande) rimpianto per le Olimpiadi di Parigi è Matteo Berrettini

Ma paradossalmente fa male quanto e forse più l'assenza di Matteo Berrettini alle Olimpiadi 2024. Logica avrebbe voluto che fosse lui a volare a Parigi, ma purtroppo i regolamenti non lo hanno permesso. I 3 convocati iniziali per il singolare erano obbligati: Lorenzo Musetti (splendido semifinalista a Wimbledon) e Matteo Arnaldi (ossia i primi azzurri seguendo il ranking Atp). E il sostituto di Jannik sarà Andrea Vavassori, in quanto già presente per il doppio (con Simone Bolelli).

Un peccato non avere Berrettini che sta vivendo un momento di forma super: condizione fisica top, sicuro nei suoi colpi (servizio-dritto devastanti, il rovescio funziona bene e a rete è una garanzia) e reduce da un filotto di vittorie che lo ha portato a conquistare lo Swiss Open nei giorni scorsi (mettendo ko gente come Auger Aliassime e Tsitsipas), con la semifinale già conquistata in Austria e il rientro nei top-50 ufficializzato nelle classifiche Atp di lunedì.

Questo Berrettini sarebbe stato un cliente molto scomodo per tutti alle Olimpiadi di Parigi e un sicuro candidato per la medaglia....

Olimpiadi Parigi 2024, Musetti e Jasmine Paolini a caccia di medaglia per il tennis italiano

Pur senza Jannik Sinner e Matteo Berrettini, l'Italia del tennis comunque arriva all'ombra della Tour Eiffel con legittime speranze e ambizioni: in campo femminile Jasmine Paolini - numero 5 del mondo e 4 del seeding ai Giochi - sogna il trionfo in singolare (dopo le due finali di Slam consecutive) e anche in doppio (assieme a Sara Errani). Senza dimenticare un Lorenzo Musetti che tra la finale del Queen's e quella di Wimbledon ha impressionato tutti (esordio insidiso contro Gael Monfils) e attenzione anche alla coppia Bolelli-Vavassori...