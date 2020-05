Brescia, Cellino ancora contro Balotelli: "Che errore acquistarlo!"

Tra il Brescia e Balotelli il rapporto non è mai veramente sbocciato, nonostante l'attaccante sia proprio originario della città. Il presidente delle Rondinelle, Massimo Cellino, ormai ha gettato la spugna e dopo aver pubblicamente espresso la tristezza nel constatare come Balotelli non fosse più con la testa al Brescia, ha ammesso: "Portarlo al Brescia è stato un errore". SuperMario in caso di retrocessione sarà automaticamente svincolato: "Non è interessato al futuro del club, penso non voglia più stare in Italia".

Numeri non soddisfacenti

Cinque gol in 19 presenze in questa Serie A per Balotelli. Troppo pochi per il numero 1 delle Rondinelle: "Penso che entrambi abbiamo commesso un errore - ha ribadito Cellino alla BBC -. Portarlo a Brescia, nella sua città, pensavo lo spingesse ad impegnarsi molto, ma al tempo stesso penso sia stato gestito male dal mio precedente allenatore (Eugenio Corini, ndr)". Il futuro di Balotelli è lontano da Brescia, ma anche dall'Italia, scrive Sport Mediaset. Le offerte non mancano tra Brasile e Turchia, passando per gli Stati Uniti: "Non è interessasto al futuro del club, perché ha un contratto per la Serie A ma non per la B. Se retrocediamo sarà libero di andare dove vuole e penso che non gli piaccia più stare in Italia".