Brescianini non va al Napoli ma all’Atalanta, clamoroso colpo di calciomercato (cosa cambia in meglio per il Milan)

Brescianini non va al Napoli ma all’Atalanta, clamoroso colpo di calciomercato

"Clamoroso: niente Napoli! Brescianini va all’Atalanta". Il tweet è del direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, che annuncia in anteprima, la sorpresa nel calciomercato. Sembrava tutto fatto per il passaggio del centrocampista dal Frosinone al Napoli di Antonio Conte (con le visite mediche a Villa Stuart nelle scorse ore e un affare in prestito con obbligo di riscatto per un'operazione complessiva da circa 11 milioni (con 5,5 al Milan cui spetta il 50% della rivendita).

Invece, mentre sul fronte Napoli saltava il passaggio di Jens Cajuste al Brentford, ecco contemporaneamente l'accelarazione dell'Atalanta che ha chiuso il colpo Bresciani con una cessione che dovrebbe salire a quota 13/14 milioni (dunque 6,5/7 al Milan).

Il suo arrivo potrebbe agevolare l'uscita di Koopmainers verso la Juventus? Dalle parti della Continassa filtra ottimismo e, secondo la Gazzetta dello Sport, l'idea potrebbe essere di chiudere l'operazione con Dea versando 50 milioni di euro più 5 di bonus.