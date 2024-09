Calcio, Juric per il dopo De Rossi: contratto fino giugno. Allenatore già a Trigoria, tifosi contro il capitano Pellegrini

Roma, Juric a Trigoria: pronto contratto fino giugno

Terremoto in casa Roma. Daniele De Rossi licenziato in tronco a sorpresa dopo quattro giornate (e un contratto triennale in essere) e Ivan Juric ex allenatore del Torino al suo posto. Dopo essere uscito dall'hotel Hilton il tecnico croato e' giunto a Trigoria pochi minuti fa per le firme e il primo allenamento accolto dai tifosi che gli chiedono (in maniera ovviamente molto colorita) di mettere 'sotto torchio' la squadra. I tifosi accorsi hanno contestato pesantemente la squadra, prendendosela soprattutto con capitan Lorenzo Pellegrini.

Il n.7 giallorosso si e' fermato e ha avuto un rapido scambio di battute con i tifosi. "E' il quinto allenatore che fate fuori, pascolate in campo!". E Lorenzo ha risposto: "Non devi dire questo a me!". Un clima rovente, insomma, un fulmine a ciel sereno per i tifosi che non capiscono questa scelta drastica e, soprattutto, la decisione di mandare via la 'bandiera' De Rossi per Ivan Juric.

Juric alle 17 dovrebbe dirigere il primo allenamento. Con lui anche Paro, vice allenatore e il preparatore dei portieri Cataldi. Secondo indiscrezioni l'ex allenatore del Torino avra' un contratto fino a giugno 2025. Esiste un'opzione per estendere il contratto fino a giugno 2026 se l'As Roma si qualificasse per la Champions League 2025/26.