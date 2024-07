Calciomercato Milan, blitz di Gerry Cardinale a Milano: arrivano due giocatori (dopo Morata)

Calciomercato Milan, blitz di Gerry Cardinale a Milano. Fofana a un passo

Youssou Fofana e il Milan sono a un passo dal matrimonio calcistico. L'arrivo a Milano di Gerry Cardinale, con visita in sede e incontro con i vertici societari (poi mister RedBird è stato protagonista alla serata organizzata dal club con il nuovo sponsor Cincoro, a cui hanno partecipato l'ex tennista Serena Williams e il rapper Travis Scott) ha portato a un'accelerazione di mercato del club rossonero. Il primo effetto porta all'arrivo vicinissimo del centrocampista del Monaco. Accordo totale con la società francese su una base di 14 milioni di euro. Da ultimare gli ultimi dettagli sui bonus.

Il 25enne ex Strasburgo ha da tempo trovato un'intesa con il Diavolo su durata quadriennale). Entro mercoledì-giovedì, in Via Aldo Rossi, sperano di chiudere l'accordo così da avere poi Fofana in ritiro a Milanello nei primi giorni di agosto, con buona pace di Atletico Madrid e Manchester United che si erano informate sul giocatore negli ultimi giorni.

Calciomercato Milan, Pavlovic con Fofana per la difesa di Fonseca. Le voci su Thiaw

Dopo l'arrivo di un centrocampista come Fofana in grado di proteggere la difesa, il Milan cercherà la chiusura per un colpo nella retroguardia e il nome caldo, anzi caldissimo è quello del 23enne serbo Strahinja Pavlovic: atteso a breve un affondo per convincere il Salisburgo alla cessione. Nelle ultime ore voci su un ritorno di fiamma deciso del Newcastle per Malik Thiaw (dopo quelle su Tomori-West Ham): da capire se l'eventuale cessione del centrale tedesco possa portare a un secondo innesto in difesa.

Calciomercato Milan, le piste Samardzic e Füllkrug

Più complessa la pista che porta Lazar Samardzic al Milan. Il giocatore piace, ma non alle condizioni attuali dell'Udinese (valutazione attorno ai 25 milioni). La partenza di qualche centrocampista (Pobega, Adli, Bennacer - resiste la pista araba per Isma - potrebbe portare a una successiva accelerazione). Sullo sfondo, ma non troppo anche la trattativa per il 31enne attaccante del Borussia Dortmund, Niclas Füllkrug. Il giocatore ha dato il suo gradimento all'opzione rossonera (mentre l'Atletico Madrid più vicino all'ucraino Dovbyk allontana le voci sull'ingresso dei colchoneros nell'affare): prima bisogna chiudere i colpi a centrocampo e in difesa, ma non sono escluse novità nei prossimi giorni.