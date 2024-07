Juventus, Soulè: Roma-Leicester superate, offerta da 35 milioni. E 80 milioni dalle cessioni

Juventus, Soulè: Roma-Leicester superate, offerta da 35 milioni dalla Premier League in arrivo

Si scaldano le trattative per il cartellino di Matias Soulé. Il giovane fantasista argentino della Juventus, rientrato dall'ottima stagione in prestito al Frosinone, sta lavorando bene nel ritiro tedesco sotto gli occhi di Thiago Motta, ma rimane indiziato di addio (con la sua cessione sarebbe più semplice andare poi all’assalto di Teun Koopmeiners per cui l’Atalanta chiede 60 milioni).

Sin qui due le pretendenti: Roma e Leicester, però entrambe sono rimaste sotto quota 30 mln. "Ma, secondo quanto riporta Tuttosport "ecco che in scena sta per irrompere un terzo soggetto in grado di sparigliare le carte. Infatti intermediari stanno per ultimare il lavoro con l’ambizioso West Ham e portare al club bianconero la cifra oggetto del desiderio, ovvero 35 milioni".

"Impossibile dire al momento se sarà dunque Londra la prossima città dell’argentino ma è ovvio che se nel giro di 24/48 ore, come pare, arriverà la super offerta del West Ham allora Roma e Leicester dovrebbero come minimo pareggiarla per restare in corsa", spiega Tuttosport.

Calciomercato Juventus, per arrivare a Koopmeiners-Todibo, Giuntoli al lavoro sul tesoretto dalle cessioni

Juventus che, come spiegato nei giorni scorsi da Giuntoli, punta a fare altri 3 acquisti ("Vorremmo puntellare la squadra con tre colpi, e quindi ancora un altro giocatore per reparto") e "da qui ai prossimi 6 giorni, l'obiettivo di Giuntoli è quello di provare a chiudere cessioni per un totale di 80 milioni di euro di tesoretto", spiega calciomercato.com. Oltre a Soulè, tra i papabili di cessione resta il giovane difensore Dean Huijsen - valutato 30 milioni - che ha richieste da Wolfsburg Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund e Stoccarda, ma sin qui nessuna offerta sul tavolo. La sua uscita aprirerebbe le porte per l'ingresso di un centrale (il 24enne Jean-Clair Todibo del Nizza in pole position).

Tra gli altri giocatori in partenza, ci sono Szczesny (sfumata la pista araba c'è il Monza), il centrocampista brasiliano Arthur (piace al Como e si punta a un nuovo prestito con diritto di riscatto), Filip Kostic (che vale 7/10 milioni) e Arkadiusz Milik, "riscattato per 7 milioni un anno fa e anche lui non considerato da Thiago Motta - spiega calciomercato.com - L'obiettivo per lui è trovare un prestito da 2/3 milioni con riscatto fissato a 3/4 milioni a fine anno".