Donnarumma, la chiamata di Guardiola. Pep vuole Gigio al Manchester City

Donnarumma, Manchester City di Guardiola pensa a Gigio se parte Ederson

Gigio Donnarumma prepara il salto in Premier League? Pep Guardiola sta pensando a lui per difendere la porta del Manchester City se Ederson dovesse partire con destinazione Arabia Saudita (pensa a lui l'Al-Ittihad dopo che è sfumata la trattativa con l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo).

La bomba di calciomercato arriva dall'Inghilerra e secondo il Daily Express, il numero uno della nazionale italiana - reduce da un grande Euro 2024, dove è stato protagonista in tutti i match, compreso quello che ha sancito l'eliminazione contro la Svizzera - è entrato nel mirino dei Citizen (a inizio giugno erano girate voci su Mike Maignan che poi sin qui non hanno trovato riscontro).

Donnarumma-Manchester City, quanto vale il cartellino di Gigio?

L'ingaggio che Donnarumma prende al Psg - attorno ai 12 milioni di euro- non spaventa il Manchester City. Né il costo del cartellino che sale attorno a quota 60 milioni. Ma lì bisognerà eventualmente passare attraverso una trattativa con il Psg che ha un contratto con Gigio sino al 2026 (e prima degli Europei si era vociferato di possibile rinnovo).

Donnarumma-Psg, la concorrenza di Safonov (e Tenas)

Il Paris Saint Germain - che ingaggiò Donnarumma a parametro zero dal Milan nel 2021 - è comunque molto forte nel reparto portieri, avendo acquistato il talentuoso 25enne Matvey Safonov (nato curiosamente lo stesso giorno di Gigio, il 25 febbraio 1999) investendo 20 milioni di euro per strapparlo al Krasnodar (secondo in Russia dietro lo Zenith San Pietroburgo e con 11 clean sheat in 29 partite quest'anno). Senza dimenticare lo spagnolo Arnau Tenas che ha giocato solo 6 partite nella scorsa stagione, ma è molto apprezzato da Luis Enrique anche per le doti con i piedi (e avrebbe già respinto le richieste di prestito da club spagnoli).

Donnarumma sta bene al Psg, ma il richiamo del Manchester City e della Premier League potrebbe diventare irrestibile in questa calda estate di calciomercato...