Italia flop, fuori da Euro 2024 con la Svizzera. Da Barella a Scamacca è disastro azzurro: pagelle

Italia flop, fuori da Euro 2024 con la Svizzera. Da Barella a Scamacca è disastro azzurro

Freuler e Vargas: 2-0 per la Svizzera e per l'Italia è notte fonda: gli azzurri sono mestamente fuori da Euro 2024 dopo un match davvero brutto. Il ricordo del trionfo di Wembley nel 2021 (titolo vinto ai rigori contro l'Inghilterra padrona di casa) è lontano. Nella grigia serata di Berlino si salva il solito grande Gigio Donnarumma. Azzurri messi sotto a centrocampo (male Barella, ma anche Cristante e Fagioli) e mai pericolosi in attacco.

ITALIA-SVIZZERA LE PAGELLE AZZURRE

Donnarumma voto 7 Salva su Embolo che si presenta solo davanti a lui, non si fa sorprendere dalla punizione velenosa di Rieder sul finire del primo tempo ed è assolutamente incolpevole sui due gol della Svizzera.

Di Lorenzo voto 5,5 Qualche sofferenza dietro, ma soprattutto incide poco o nulla sulla fascia in fase di costruzione

Mancini voto 5,5 Tenta un salvataggio su Freuler che batte a rete nel cuore della difesa azzurra - ma nessuno a centrocampo che ha fatto schermo - con (sfortunata) deviazione. Prestazione comunque abbastanza attenta in una notte difficile per l'Italia

Bastoni voto 6 Non al meglio, ma soffre, stringe i denti e gioca una partita di carattere

Darmian voto 5,5 Si alza in ritardo sull'azione che vede Embolo solo davanti a Donnarumma. Per il resto limita i danni sulla sua fascia contro una Svizzera aggressiva e determinata

Matteo Darmian (foto Lapresse)



Cristante voto 5 Dovrebbe dar nerbo in mezzo al campo, ma viene soffocato dalla morsa della nazionale rossocrociata. Un lampo quando verticalizza per Zaccagni (poi palo di Scamacca) poco prima di uscire

Fagioli voto 5 Parte bene provando qualche giocata non banale tra verticalizzazioni e cambi di gioco. Si spegne col passare dei minuti nel primo tempo e gioca spesso sotto ritmo. Freuler si inserisce nell'azione del gol svizzero, ma lui non riesce a tamponare e la seconda rete svizzera nasce da un suo passaggio sbagliato

Barella voto 4,5 Spento e sottotono nel primo tempo, si perde l'inserimento di Freuler che porta la Svizzera in vantaggio.

Chiesa voto 6- Semina il panico nell'area rossocrociata nel primo tempo partendo in dribbling (Akanji manda poi in angolo). Non spacca la difesa Svizzera, però, in un'Italia che vive un maledetto sabato di blackout, lui dà la sensazione di essere tra i pochi in cerca di ribellione contro un destino avverso

Ricardo Rodriguez e Federico Chiesa (foto Lapresse)



Scamacca voto 4,5 Gira a vuoto anche se a sua discolpa va detto che ha pochi (eufemismo) palloni giocabili, poi però al 74° gliene capita uno (al limite del fuorigioco) che potrebbe riaprire il match e lui lo manda sul palo

El Shaarawy voto 5 Forse non al meglio, certamente sono poche le sue accelerazioni

Zaccagni voto 6 Entra a inizio ripresa e quantomeno dà un pochino di qualità sulla sinistra

Retegui voto 5,5 Spalletti lo inserisce a poco meno di mezz'ora dalla fine (doppio centravanti con Scamacca come nel finale di Italia-Croazia), suo il primo tiro nello specchio della porta (al 73° minuto), ma la conclusione non crea alcun pensiero a Sommer

Frattesi SV

Pellegrini SV

Cambiaso SV

Svizzera-Italia 2-0 Tabellino

Alessandro e Davide Frattesi (foto Lapresse)



Svizzera (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Aebischer (46' st Steffen), Freuler, Xhaka, Ndoye (33' st Sierro); Rieder (26' st Stergiou), Vargas (26' st Zuber); Embolo (33' st Duah). A disp.: Mvogo, Kobel, Elvedi, Zakaria, Okafor, Zesiger, Shaqiri, Jashari, Amodouni. All.: Yakin

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian (30' st Cambiaso); Cristante (30' st Pellegrini), Fagioli (41' st Frattesi), Barella (19' st Retegui); Chiesa, Scamacca, El Shaarawy (1' st Zaccagni). A disp.: Meret, Vicario, Dimarco, Buongiorno, Gatti, Jorginho, Raspadori, Bellanova, Folorunsho. All.: Spalletti

Marcatori: 37' Freuler (S), 1' st Vargas (S)

Arbitro: Marciniak

Ammoniti: Barella, El Shaarawy, Mancini (I)

