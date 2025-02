Gimenez al Milan, è fatta. Accordo da 40 milioni

Gimenez al Milan, accordo raggiunto: 40 milioni per l'attaccante messicano

Il Milan piazza il primo, grande, colpo di questo calciomercato di gennaio. Santiago Gimenez infatti è pronto a diventare un giocatore rossonero e già oggi arriverà a Milano per le visite mediche e la firma del contratto.

L'attaccante del PSV Eindhoven da giorni aveva espresso il suo desiderio di trasferirsi al Milan ma l'accordo economico tra le due squadre era ancora lontano. Ieri sera l'accelerazione decisiva; il Milan ha alzato la sua offerta a 32 mln + bonus + una percentuale sulla futura rivendita per un totale di 40 milioni.

L'attaccante messicano domani pomeriggio sarà a San Siro per assistere al derby.

Ad accelerare la trattativa la possibile cessione di Tomori al Tottenham per 28 milioni. L'accordo tra le due società c'è, manca solo il si definitivo al trasferimento da parte del giocatore che dovrebbe dare la sua risposta in giornata ma i dirigenti rossoneri sono certi della vendita e già pensano ad un sostituto per la difesa. due i nomi: il primo è quello di De Winter, dal Genoa, il secondo quelo di Saba Goglichidze dall'Empoli.

L'arrivo di Gimenez dà il via libera al passaggio di Morata al Fenerbache ma c'è anche un altro addio eccellente. Davide Calabria oggi diventerà un calciatore del Bologna. Il capitano rossonero, in rotta con l'allenatore, con la società (che non gli ha mai fatto alcuna proposta di rinnovo) e con buona parte dei tifosi, passa alla corte di Italiano.

Ma la rivoluzione rossonera non si ferma qui. Ieri a Milano è infatti sbarcato Jorge Mendez, il più potente procuratore del mondo del calciomercato, ed ha proposto Joao Felix ai rossoneri che hanno apprezzato l'idea. Un'operazione che potrebbe essere chiusa domani proprio nelle ultime ore disponibili prima della chiusura del mercato.