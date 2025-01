Champions League, la serata di Atalanta, Bologna e Juventus

Dopo la pausa invernale ritorna la Champions League con le ultime due giornate della fase a classifica unica. Oggi è il turno di Atalanta, Bologna e Juventus, domani le altre due, Inter e Milan.

ATALANTA - STURM GRAZ

Gasperini sceglie una formazione piuttosto rimaneggiata rispetto all'impegno pesante di domenica scorsa con il Napoli ma la situazione non cambia. I nerazzurri partono con il piede sull'acceleratore e schiacciano gli austriaci nella loro area. Più volte è l'ultimo tocco che manca per avere una palla gol nitida ma si capisce che è solo questione di tempo. Al 12' infatti è Retegui a mettere in rete raccogliendo il passaggio smarcante in area di Zappacosta per l'1-0. Nel primo tempo poi il copione non cambia con i nerazzurri vicini al 2-0 con Zappacosta, De Ketelaere e ancora Retegui