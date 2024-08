Parigi 2024, Alice D'Amato medaglia d'oro alle Olimpiadi nella ginnastica

Alice D'Amato ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella ginnastica artistica, mentre la regina della specialità Simone Biles ha dovuto inchinarsi, a causa di una caduta, accontentandosi del quinto posto.

Alice D'Amato si è imposta con il punteggio di 14.366 davanti alla cinese Yaqin Zhou (14.100) e all'altra italiana Manila Esposito (14.000). Come si diceva, caduta e quinto posto per la grande favorita della vigilia, la statunitense Simone Biles (13.100).

Chi è Alice D'Amato medaglia d'oro a Parigi 2024, il tatuaggio del destino e la sorella gemella Asia (assente per infortunio alle Olimpiadi)

Classe 2003 (21 anni), Alice D'Amato è nata il 7 febbraio 2003 a Genova è alta 1.58 e ha una sorella gemella - Asia anche lei campionessa di ginnastica ma assente ai Giochi olimpici in terra francese per infortunio. Le specialità della neo-campionessa olimpica? Dal corpo libero alle parallele asimmetriche e la trave. Parigi non è stata la sua prima Olimpiade: alle sua spalle c'è quella di Tokyo. Letteralmente alle sue spalle visto che dopo i Giochi di tre anni fa si è fatta tatuare i cinque cerchi olimpici e la scritta "Tokyo 2020".

Alice D'Amato ha iniziato la sua carriera nella ginnastica artistica all'età di 7 anni, dopo aver praticato danza per un breve periodo. A 12 anni il trasferimento a Brescia per allenarsi con la società sportiva Bixia, e nel 2015 l'esordio nella sua prima gara importante (in serie C1). Nel 2017 a Montreal fu protagonista negli International Gymnix a Montreal poi gli Europei di Glasgow 2018 con la medaglia d'oro nella competizione a squadre. Quindi l'ingresso nelle fiamme oro e i Mondiali di Stoccarda del 2019.

Si diceva prima delle Olimpiadi a Tokyo che la videro al via assieme alla sorella Asia con il quarta posto nella finale a squadre dell'Italia e la qualificazione nella finale all-around, terminando al 20º posto. Ai Mondiali di Kitakyushu, è stata ottava nell'all-around. E ora la consacrazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. oro e anche Fata d'Argento con Angela Andreoli, Giorgia Villa, Elisa Iorio e Manila Espotivo (bronzo individuale).

Parigi 2024, Ginnastica, Asia D'Amato e la medaglia d'oro della gemella: "Alice se lo meritava"

"Appena è finita la gara sono scoppiata in lacrime, ho capito che avrebbe potuto vincere la medaglia. Ci speravo e ci credevo, non potrei essere più felice per lei: dopo tutto quello che abbiamo passato siamo riuscite ad andare avanti ed è giusto che si sia presa questa medaglia individuale, non vedo l'ora di abbracciarla", le parole di Asia D'Amato che ha commentato lo storico successo della gemella Alice alla trave ai Giochi di Parigi.

Asia, quarta nella prova a squadre a Tokyo, non è potuta essere presente a Parigi a causa dell'infortunio al ginocchio (lesione del legamento crociato) rimediato agli Europei di Rimini lo scorso maggio.