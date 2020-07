Ciccio Graziani versione muratore: "Calciatori che si lamentano del caldo vengano qui"

Ciccio Graziani a torso nudo, sotto il sole estivo in versione muratore. L'ex campione del mondo di Spagna '82 contro i calciatori di Serie A che si sono lamentati delle temperature troppo alte: “Io ce l'ho con chi si lamenta e dice che fa troppo caldo per giocare a pallone alle 17.15 o alle 19.30: è dalle 8.00 che c'è da fare questo massetto di cemento e stiamo lavorando per farlo - ha detto l’ex attaccante di Torino e Roma in un video social, girato dalla moglie Susanna all'esterno di casa - Se venissero qui io dico che preferirebbero sicuramente giocare a pallone. Vogliono il freddo e l’aria condizionata..".