Coronavirus, Atalanta: tre calciatori sono risultati positivi

Tre casi di Coronavirus nell'Atalanta alla ripresa dell'attivita' col raduno di oggi. Ad annunciarlo la societa' stessa sul sito, senza pero' rendere nota l'identita' dei propri tesserati: "Atalanta comunica che nei test anti-covid, eseguiti in settimana in previsione della ripresa della attivita' della prima Squadra, sono stati riscontrati tre casi di positivita' al tampone - si legge -. I calciatori in questione sono asintomatici, gia' in isolamento fiduciario e sotto il controllo dell'ATS".

Intanto, questo l'elenco dei convocati da Gasperini per il lavoro a Zingonia:

PORTIERI: Carnesecchi (in Nazionale - Italia U21: disponibile dal 9/9), Dajcar, Gollini, Rossi, Sportiello.

DIFENSORI: Caldara (in Nazionale - Italia: disponibile dall'8/9), Djimsiti (in Nazionale - Albania: disponibile dall'8/9), Guth, Palomino, Sutalo (in Nazionale - Croazia U21: disponibile dall'8/9), Toloi.

ESTERNI: Bellanova, Castagne (in Nazionale - Belgio: disponibile dal 9/9), Gosens (in Nazionale - Germania: disponibile dal 7/9), Hateboer (in Nazionale - Olanda: disponibile dall'8/9), Reca.

CENTROCAMPISTI: Da Riva, De Roon (in Nazionale - Olanda: disponibile dall'8/9), Freuler, Malinovskyi (in Nazionale - Ucraina: disponibile dal 7/9), Pasalic (in Nazionale - Croazia: disponibile dal 9/9), Pessina.

ATTACCANTI: Colley, Gomez, Muriel, Zapata.