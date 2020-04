Coronavirus, Francia: Ligue 1 e 2 cancellate. Premier riparte: Governo dà l'ok

Ora è ufficiale: le stagioni 2019/2020 di Ligue 1 e 2 non riprenderanno più. Il secondo Paese ad aver annunciato lo stop come ha fatto l'Olanda settimana scorsa annullando il campionato di Eredivise. Lo ha reso noto RMC sport anticipando l'annuncio del primo ministro francese Edouard Philippe davanti all'Assemblea Nazionale. Il calcio rimarrà fermo fino ad agosto e, pertanto, ripartirà direttamente a settembre con la nuova stagione. Al momento non ci sono informazioni in merito a titoli, promozioni, retrocessioni e qualificazioni alle coppe. Quel che certo è che si tratta di una notizia destinata a scuotere il calcio europeo, visto che la Ligue 1 è il primo dei top 5 campionati (insieme a Spagna, Inghilterra, Italia e Germania) a chiudere in anticipo.

La situazione in Inghilterra

In Inghilterra, al contrario, si ripartirà come molto probabilmente sarà in Italia e Spagna. La Premier League deve ricominciare il prima possibile, e già entro la fine di questa settimana si conosceranno i dettagli - tempi e modalità - della ripresa del campionato inglese. Dopo il via libera del Governo, che martedì ha espresso il suo assenso alla conclusione della stagione pur nel rispetto di stringenti misure di sicurezza igienico-sanitarie. Venerdì i 20 club conosceranno il protocollo di ripartenza: il calcio avrà la precedenza, a seguire si studieranno specificità e necessità delle altre discipline. Intanto martedì sono anche ripartiti gli allenamenti: tra i primi a scendere in campo Arsenal e Brighton, con sessioni individuali e ridotte, di massimo un'ora.