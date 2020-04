Coronavirus, giocatori e dirigenti Atlético pagano lo stipendio ai dipendenti

Giocatori e staff tecnico dell'Atletico Madrid di mister Diego Pablo Simeone - della prima squadra maschile, della squadra B maschile e della prima squadra femminile - si ridurranno lo stipendio del 70 per cento fino alla fine dell'emergenza coronavirus, pagando i salari ai dipendenti del club in disoccupazione a causa del blocco delle attività. Il gesto di solidarietà è rivolto ai 430 impiegati del club colchonero che sono entrati nel programma Erte, una sorta di disoccupazione temporanea alla quale hanno aderito diverse aziende spagnole durante questa crisi.

Come saranno distribuiti gli stipendi

Al pagamento degli stipendi dei dipendenti, contribuiranno al 50 per cento staff e calciatori della prima squadra e al 50 per cento il Comitato direttivo. In questo modo tutti gli impiegati del club madrileño potranno mantenere il loro stipendio, nonostante il programma Erte (Expedientes de Regulacion Temporal de Empleo) consenta alle aziende di sospendere temporaneamente i contratti o ridurre le ore di lavoro.