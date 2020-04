Coronavirus, Lazio: in attesa degli allenamenti a Formello si corre nei parchi

Sperava di poter iniziare gli allenamenti nel proprio centro sportivo a Formello, ma la Lazio deve aspettare il 18 maggio per gli allenamenti collettivi e il nuovo Dpcm che entrerà in vigore il 4 maggio consentirà agli atleti (di tutti gli sport) di allenarsi all'aria aperta, nei parchi, ma non all'interno dei centri sportivi. E così lo staff tecnico sta studiando come e soprattutto dove far allenare i giocatori. Con una particolare attenzione al rischio di infortuni. Perché andare a correre, scrive La Gazzetta dello Sport, nei parchi sulle cui superfici ci si può imbattere in pietre o in altri oggetti, anziché sui prati curati dei centri sportivi, comporta dei rischi non indifferenti. Che si sommano a quelli derivanti da una ripresa dell'attività che arriva dopo due mesi di allenamenti domestici e quindi inevitabilmente blandi.

Tanti parchi a nord della Capitale

Nella zona Nord della Capitale, che è quella dove abitano tutti i calciatori biancocelesti, ci sono numerosi parchi e verranno scelti dei percorsi per tornare a fare attività all'aria aperta. Il tutto in attesa che poi si possa tornare a lavorare nel centro sportivo. La Lazio ha già pronto il relativo programma che prevede l'utilizzo individuale a turno dei sei campi presenti a Formello, sfruttando l'intera giornata. In modo da rispettare il distanziamento imposto dalla normativa.