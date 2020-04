Coronavirus, Serie A: ripresa campionato, le possibili date. Malagò attacca

Malagò: da tutti gli sport decisioni diverse dal calcio

"E' chiaro che non e' possibile generalizzare tutto tra sport individuali e collettivi e calendari diversi, e' un discorso chirurgico che va affrontato in un modo di profonda conoscenza della materia. Il mio ragionamento l'ho sempre sostenuto senza alcuna polemica, ho solo evidenziato che sara' un caso ma tutti gli sport hanno preso decisioni diverse dal mondo del calcio e sono state tutte decisioni sofferte", ha spiegato il presidente del Coni Giovanni Malago' a Tgcom sull'ipotesi di far ripartire il calcio.

Coronavirus, Serie A: ripresa allenamenti e campionato, ecco le possibili date

Si prende ancora del tempo nel calcio perché restano alcuni dubbi. Ma alcune date sul tavolo ancora ci sono: si va verso la ripresa degli allenamenti individuali il 4 maggio, mentre per quelli collettivi si potrebbe dover attendere fino al 18 del mese. Di conseguenza si sposterebbe anche la data dell'ipotetica ripresa del campionato: il 6 o 13 giugno. La prospettiva, rivela Sport Mediaset, è quella di finire entro il 31 luglio e dedicare agosto alle coppe europee. Se si andasse oltre il 18 maggio allora tornerebbero di moda la soluzione playoff o la ripartenza dopo l'estate con l'allineamento del campionato successivo all'anno solare.

Tanti dubbi ancora da sciogliere

"Il vero problema è che il Governo non ha ancora parlato di partite, limitandosi agli allenamenti - aggiunge il quotidiano sportivo online -. E i club vogliono vederci chiaro: che senso avrebbe riprendere gli allenamenti senza la prospettiva di un campionato da giocare? I dubbi del comitato medico-scientifico restano quelli del contatto tra giocatori e c'è pure la paura che il pallone stesso possa essere veicolo di contagio".