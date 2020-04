Coronavirus, Uefa: non ripartono i campionati? Si considerano meriti sportivi

Coronavirus, Uefa: non ripartono i campionati? Si considerano i meriti sportivi

Si farà il possibile per completare i campionati, ma se non si riuscisse a concludere la stagione 2019-20 il piano B sarà quello di considerare i meriti sportivi acquisiti sul campo fino al momento dell’interruzione. Confermata, quindi, la meritocrazia. Principio che dovrà essere assicurato, territorialmente, da ciascuna federazione. Slitta al 2022 (dal 6 al 31 luglio) l’Europeo donne previsto originariamente per il prossimo anno.