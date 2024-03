"Così si gioca solo in Paradiso". Roma di De Rossi meglio di Mourinho e i fans giallorossi esultano

“Così si gioca solo in Paradiso!”. Agli sportivi, diversamente giovani, come chi scrive, il trionfo e il bel gioco della Roma di De Rossi sul Brighton, in Europa League, hanno, forse, richiamato alla memoria questa frase di Fulvio Bernardini, pronunciata il 17 ottobre 1962.

Nel derby emiliano, il Bologna aveva battuto il Modena 7-1 e l’allenatore, Bernardini, pronunciò quella affermazione, che farà epoca. E poco meno di 2 anni dopo il tecnico romano (1905-1984),tra i calciatori più amati nella capitale, poi c.t. della Nazionale, regalò al Bologna un indimenticabile scudetto, battendo l’Inter, allo Stadio Olimpico, il 7 giugno 1964, a distanza di 23 anni dall’ultimo tricolore del club emiliano (7 scudetti). E per “sor Fulvio” quel titolo arrivò 6 anni, dopo quello conquistato sulla panchina della Fiorentina.

E vivissimi complimenti a Daniele De Rossi che, finalmente, è “capitan presente”: la sua “Magica” è la terza squadra italiana ad aver rifilato un 4-0 a una squadra inglese nelle Coppe.