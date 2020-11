Cristiano Ronaldo, 6 pasti e 5 sonnellini al giorno: i segreti di CR7

Cristiano Ronaldo può mangiare fino a sei pasti e fare cinque sonnellini in una sola giornata "tipica". La dieta di CR7? L'attaccante della Juventus fa colazione, uno spuntino a metà mattina, due pranzi e due cene a base di cibi a basso contenuto di grassi e ad alto contenuto proteico. I segreti del cinque volte Pallone d'Oro vengono raccontati da ESPNFC e AS.

CRISTIANO RONALDO, I SONNELLINI

Cr7 e le pennichelle? Cristiano Ronaldo ha lavorato a lungo con l'esperto del sonno Nick Littlehales, che consiglia a tutti i suoi clienti di fare cinque "dormite" di 90 minuti ogni giorno.

CRISTIANO RONALDO, LA DIETA DI CR7

Passiamo ai pasti di Ronaldo. L'attaccante della juventus inizia la sua dieta giornaliera con prosciutto e formaggio e un contorno di yogurt a colazione. Quando ha fame un po' più tardi nel corso della giornata, al 35enne fuoriclasse portoghese piace fare uno spuntino con toast di avocado. Di solito fa due pranzi e due cene per alimentare il resto della sua giornata. Il primo pranzo di Ronaldo a base di pollo e insalata è spesso seguito da un secondo con pesce di una certa varietà, come tonno accompagnato da insalata, uova e olive, secondo AS. E la sera, ancora pesce - spada, tonno o merluzzo brasato - o qualche tipo di carne. Il nazionale portoghese divide spesso la sua cena in due diverse sedute.

La dieta di Ronaldo si adatta perfettamente a lui, mentre per una persona media, quella quantità di assunzione di cibo sarebbe eccessiva. Ma dato il suo stile di vita estremamente attivo - completo di allenamento in campo, pilates e nuoto - e la natura magra ma ricca di proteine dei suoi pasti, CR7 assorbe tutto al meglio. Il risultato è un fisico in grandissima forma. Tutto quel cibo farebbe venire sonno a chiunque e Ronaldo non fa eccezione. E anche per questo fa cinque "dormite" di 90 minuti ogni giorno. "Non è un pisolino", ha detto Littlehales a Football Whispers . "Non è per le persone anziane che guardano la Tv. È un modo per dormire di meno, per migliorare il recupero". Sebbene Littlehales insista sul fatto che i cinque sonnellini di 90 minuti - 7,5 ore in totale - siano la quantità ideale di sonno, alcune fonti suggeriscono che Ronaldo segua la routine oltre a una notte intera di sonno. Ronaldo è estremamente serio riguardo alla sua dieta e alle sue routine di recupero, e anche per questo si mantiene al top della forma ben oltre i 30 anni.