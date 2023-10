Diritti tv Serie A, 5 partite gratis su Dazn a stagione per i non abbonati

Diritti tv, Dazn e Sky, cosa cambierà dal 2024 al 2024 per la trasmissione delle partite di serie A. Cinque match in chiaro e poi... Ecco la situazione.

Diritti tv Serie A, 5 partite gratis su Dazn per i non abbonati

"Lavorando di fino siamo riusciti a configurare una serie di pick, partite, migliori per Sky consentendole di alzare la propria offerta come ha fatto. Quanto a DAZN per la prima volta nella storia della Serie A, per promuovere l’inizio della stagione e incentivare i nuovi abbonati avrà la possibilità di trasmettere, “free-to-air” e sempre sul proprio sito o app, un massimo di 5 gare a stagione". Lo spiega l'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo a Il Sole 24 Ore.

Diritti tv Serie A, le partite su Sky

Dunque cinque partite potranno essere trasmesse da Dazn 'free'. Da capire più avanti quando e come. Per quanto concerne Sky Sport avrà lo stesso numero di match in co-esclusiva con Dazn ogni giornata (ossia 3), ma con qualche interessante miglioramento in vista del prossimo quinquennio che partirà nel 2024 sino al 2029: la pay tv ha ottenuto la partita delle 18 la domenica, la gara del lunedì sera, il posticipo del sabato, il diritto a trasmette gli highlights e quattro big match per ogni stagione. Oltre ai diritti di archivio e a quelli in esclusiva per la trasmissione nei bar e negli hotel.

Diritti tv serie A, avanti con Dazn-Sky. Ecco perché

Avanti dunque con Sky e Dazn, posticipando un'eventuale creazione di un canale della Lega Serie A per la trasmissione delle partite. E su questo fronte Luigi De Siervo ha risposto ad Aurelio De Laurentiis: "Abbiamo ottenuto un risultato che ritengo eccellente. Siamo riusciti da un lato a garantire un floor rilevante pari a 900 milioni annui rispetto agli attuali 927 - le parole dell'ed della Lega Calcio a Il Sole 24 Ore - Ma soprattutto abbiamo raggiunto quello che cercavamo di ottenere con il canale tematico: la possibilità di guadagnare dei soldi ulteriori, ma senza rischi per la Serie A. Non siamo soci di DAZN, ma superata la soglia di fatturato di 750 milioni da parte della piattaforma otterremo il 50% delle gross revenues, non del margine, che sconta sempre la variabile dei costi". Sui fondi spiega: "Siamo stati i primi a essere approcciati dai fondi perché siamo la Lega a maggior potenziale di crescita futura. Questa volta i progetti presentati erano troppo poco approfonditi per ricevere un’attenzione sostanziale. Ma l’attenzione che ci è stata riservata conferma l’importanza crescente della Serie A. Altro che calcio italiano povero e senza più valore".