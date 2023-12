Emily Ratajkowski, basta biglietti vip al Madison Square Garden perché lei e Irina Shayk...

Emily Ratajkowski, Madison Square vieta i biglietti vip di New York Knicks e Rangers

Il Madison Square Garden ha deciso di non invitare più la famosa modella Emily Ratajkowski alla sua ambita 'Celebrity Row', la fila più importante ai piedi della passerella in cui siedono solo le celebrità nelle partite dei New York Knicks Nba e Rangers per l’hockey su ghiaccio.

Emily Ratajkowski e Irina Shayk, via dal Madison Square Garden prima della rimonta dei New York Knicks

Emily Ratajkowski e la collega modella Irina Shayk avevano lasciato un'entusiasmante partita dei New Yok Knicks contro i Miami Heat molto prima della fine. Meglio ancora: non avevano creduto nella rimonta della squadra che fa battere il cuore ai tifosi della Grande Mela. Le due top model lo scorso 24 novembre si erano alzate dai loro posti al Madison Square Garden mentre i Knicks erano sotto di 21 punti (83-62) a 3’ dalla fine del terzo periodo: dopo che se n'erano andate la clamorosa rimonta con vittoria per 100-98.

Emily Ratajkowski, niente posti gratuiti al Madison Square Garden, ma...

E questa sarebbe la ragione per cui la modella quando avrebbe richiesto biglietti in prima fila per una recente partita dei New York Rangers, squadra di NHL, si era vista respingere la domanda

Niente posti gratuiti ma ad Emily Ratajkowski "è stato offerto di comprare i biglietti in qualsiasi momento voglia, ed è la benvenuta” ha dichiarato un portavoce del Madison Square Garden.

Emily Ratajkowski e Irina Shayk al Madison Squadre Garden per i New York Knicks