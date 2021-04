Agli Europei con 26 azzurri: grande notizia per il c.t. Roberto Mancini

Agli Europei di calcio della prossima estate ogni nazionale potrà convocare 26 giocatori, invece dei soliti 23. La decisione è stata presa dalla Uefa con lo scopo di venire incontro ai giocatori, stressati da due stagioni molto compresse a causa del Covid-19.

Pur disputandosi nel corso del 2021, in seguito al rinvio per motivi sanitari, la competizione ha mantenuto la denominazione ufficiale “Uefa Euro 2020”. Il comitato Uefa per le squadre nazionali ha assunto questa decisione, che nei prossimi giorni dovrà essere ratificata dall’esecutivo.

Rimangono in vigore le cinque sostituzioni a partita per ciascuna squadra, già adottate anche nelle competizioni per club.

Gli Europei di calcio si apriranno venerdì 11 giugno a Roma, con la partita tra Italia e Turchia. Per la prima volta nella storia, la fase finale della competizione si gioca in più sedi, soluzione che consentirà anche di spostare eventuali partite al manifestarsi di specifiche emergenze sanitarie locali.

Con il momento delle convocazioni ormai imminente, per Roberto Mancini e tutti gli altri commissari tecnici delle finaliste ci sono tre giocatori in più da includere nella lista: una novità che certamente semplificherà il lavoro degli allenatori. Il c.t. di Jesi era stato il primo ad accogliere con favore questa possibilità, anche perché nel corso del suo ciclo alla guida degli azzurri ha alternato oltre 60 giocatori!