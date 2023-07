Eva Padlock, l'ombrellina della MotoGp sfoggia costumini bollenti in spiaggia

La calda estate 2023 diventa torrida grazie a Eva Padlock. L'ex ombrellina del Motomondiale non perde occasione per lasciare senza fiato i suoi numero fans e followers social (oltre due milioni).

La super modella (e ambassadro di FahionNova) nata in Repubblica Ceca mostra una serie di costumi, bikini (e anche qualche capo di lingerie) che deliziano il pubblico social.

"Lost in Paradise" scrive a corredo di un breve video in cui è sdraiata in acqua a bordo spiaggia. E se quello è il Paradiso, Eva Padlock certamente rappresenta un "Angelo" della bellezza luminosa agli occhi degli ammiratori, che rispondono a colpi di like...

Guardate la gallery con le foto