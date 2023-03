F1, Gran Premio del Bahrain: vince Max Verstappen. Disastro Ferrari

Sergio Perez al secondo posto mentre sul gradino più basso del podio (99^ in carriera) sale Fernando Alonso



Max Verstappen riprende da dove aveva lasciato. Il due volte campione del mondo scatta dalla pole e domina fino alla bandiera a scacchi il Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. La Red Bull parte col piede giusto, piazzando la doppietta con Sergio Perez al secondo posto mentre sul gradino più basso del podio (99^ in carriera) sale Fernando Alonso con la Aston Martin: è il miglior piazzamento dell'ex ferrarista dal terzo posto raggiunto in Qatar nel 2021.



Falsa partenza per la Ferrari: Charles Leclerc è costretto al ritiro durante il 41esimo giro mentre era terzo alle spalle delle due Red Bull mentre Carlos Sainz non riesce a far meglio della quarta piazza, finendo comunque davanti a Lewis Hamilton su Mercedes. La Aston Martin va a punti anche con Lance Stroll, sesto davanti a George Russell, buon ottavo posto per Vallteri Bottas con la Alfa Romeo, chiudono la Top Ten Pierre Gasly (Alpine) e Alexander Albon (Williams).