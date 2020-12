F2, Mick Schumacher campione del mondo

Mick Schumacher campione del mondo di Formula 2. Il figlio del ferrarista è arrivato 18° nella Gara-2 del GP del Bahrain, ma ha ugualmente conquistato il Mondiale 2020, in attesa del passaggio in F1 con la Haas per la prossima stagione.

F.2: GP SAKHIR. SCHUMACHER "DEDICO IL TITOLO AL MIO TEAM"

"Sono molto emozionato, ci vorra' qualche giorno per realizzare di aver vinto vinto il titolo. Dedico questo campionato al mio team: sono orgoglioso di aver lavorato con queste persone da cui ho imparato molto. Il campionato e' stato difficile perche' tutti hanno un livello altissimo, ma mi sono sempre divertito e ho spinto dall'inizio fino alla fine, migliorandomi. E' per questo che abbiamo vinto". Lo ha detto Mick SCHUMACHER dopo essersi laureato campione del mondo di Formula 2 al termine della Sprint Race del GP di Sakhir. "Non e' stata una grandissima gara - prosegue il figlio di Michael, diciottesimo al traguardo oggi - speravo di fare meglio. Non so cosa sia successo prima del rientro ai box, ma sapevo che vincere sarebbe stato difficile in queste condizioni. Sono stato troppo aggressivo in frenata e Ilott aveva un ottimo ritmo. Era impossibile andare avanti con quelle gomme e ho deciso di fermarmi. Tuttavia la cosa importante e' che sia andato tutto bene. Cerchero' di ricordarmi tutte le altre gare belle fatte in stagione".