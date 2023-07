Federica Pellegrini incinta: svelato il sesso. "Avevamo la consegna del silenzio"

Federica Pellegrini incinta: Matteo Giunta e la Divina aspettano una bambina

Cinzia Lionello, mamma di Federica Pellegrini, ha rivelato ad Oggi il sesso del bimbo: "È in arrivo una bambina! Ha superato da poco i tre mesi, meglio non dire altro per adesso".

Federica Pellegrini incinta, la mamma della Divina: "Volevano annunciarlo loro, ma sono stati bruciati sul tempo"

"Avevamo la consegna del silenzio perché giustamente volevano essere lei e suo marito Matteo ad annunciarlo ma sono stati bruciati sul tempo, come era successo anche per il matrimonio - le parole della mamma di Federica Pellegrini - Dopo tutto il rodaggio che ho fatto con lo svezzamento e la gestione dei tre cuccioli di Federica, sono prontissima a fare la nonna e davvero non vedo l'ora", si legge in un post del settimanale.

Federica Pellegrini incinta, l'annuncio social con Matteo Giunta

Federica Pellegrini ha annunciato di essere incinta con un video pubblicato dall'ex nuotatrice assieme al marito Matteo Giunta: 'I Novelli Sposi' di Pechino Express diventeranno dunque presto mamma e papà. La Divina si è collegata alla straordinaria prestazione ai Mondiali della nuotatrice Mollie O’Callaghan che, dopo 14 anni, le ha strappato per 13 centesimi il primato sui 200 stile libero. La Pellegrini le ha fatto i complimenti per il trionfo con record del mondo a Fukuoka, "ma lo riprenderemo", si legge sulla pancina sporgente della Pellegrini che, per togliere ogni dubbio, correda il suo post con l'emoticon di una donna incinta. Insomma, sarà l'erede di Federica un giorno a riprendersi il primato planetario.

Federica Pellegrini incinta, il video social della Divina che annuncia la gravidanza