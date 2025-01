Ferrari SF25, come sarà e cosa sappiamo della monoposto di Hamilton-Leclerc

Ferrari SF25, perché è stato scelto questo nome per la Rossa di Hamilton-Leclerc

Il nome è stato svelato senza destare grandi sorprese: la Ferrari che affronterà il Mondiale di F1 2025 si chiamerà SF25. Una sigla in continuità con le ultime stagioni: dal quartier generale di Maranello hanno scelto di abbinare le iniziali ("S" sta per "Scuderia", "F" per "Ferrari") all'anno di attività agonistica. E fin qui ci siamo.

Ferrari SF25, chi sono i rivali della monoposto di Hamilton e Leclerc

La Ferrari si prepara a lanciare il guanto di sfida. Chi saranno i rivali di Lewis Hamilton, Charles Leclerc e della loro SF25? Si parte dal tre volte campione iridato Max Verstappen, alla McLaren che ha vinto il titolo costruttori (con Lando Norris che sogna di spodestare il re olandese nella classifica piloti e Oscar Piastri deciso a dire la sua), senza dimenticare al binomio Mercedes-George Russel (a proposito, attenti alla stagione del rookie italiano Kimi Antonelli) o gli outsider targati Aston Martin (Fernando Alonso-Lance Stroll).

Ferrari SF25, quando verrà presentata

I veli alla nuova Ferrari verranno tolti il 18 febbraio: quel giorno Liberty Media, il colosso americano che governa la F1 (guidato da Stefano Domenicali), ha previsto un grande show sul palcoscenico di Londra con la presentazione di tutte e 10 le monoposto, da Red Bull a McLaren, passando per Mercedes, Alpine, Aston Martin, Haas, Racing Bull, Williams e Audi.

Ferrari SF25, il debutto in pista

Il 19 febbraio, a ventiquattro ore dalla kermesse londinese, la Ferrari SF-25 si mostrerà in pista, come da tradizione a Fiorano con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che faranno qualche giro in pista. La prima del Mondiale di Formula 1? GP Australia a Melbourne dal 14 al 16 marzo.





Ferrari SF25, come cambia rispetto alla monoposto del 2024?

Seconda nel mondiale costruttori (dietro alla McLaren), terza in quello piloti con Charles Leclerc preceduto da Lando Norris e Max Verstappen, la Ferrari cerca di compiere quel piccolo salto di qualità che serve per conquistare i due titoli iridati.

Top secret le caratteristiche della SF25, anche se l'attesa è sul nuovo telaio realizzato per ottimizzare il rapporto con l'aerodinamica e per le novità a livello sospensivo (per far lavorare meglio le gomme, soprattutto in qualifica situazione che lo scorso anno non sempre è stata ottimale). La curiosità di tifosi e addetti a lavori è forte: c'è ottimismo e speranza tra i supporter della Rossa, con la sensazione che Leclerc e Hamilton sapranno giocarsi le loro carte nella corsa al titolo mondiale in un mondiale di Formula 1 che si annuncia molto emozionante ed equilibrato.

Ricordiamo che la F1 vivrà una rivoluzione regolamentare non dal 2025, ma dalla stagione successiva (ossia 2026) con la Fia che ha ufficializzato le linee guida dei regolamenti che saranno in vigore tra dodici mesi: in sintesi, macchine più leggere di 30 Kg, più corte e più strette La power unit con il 50% della potenza dal motore endotermico e altrettanta dall'ibrido. Via il Drs arrivano Override e aerodinamica attiva.