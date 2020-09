Hamilton vince al Mugello. Ferrari flop. Leclerc: "Così è davvero difficile"

FERRARI FLOP AL MUGELLO. LECLERC "COSI' E' VERAMENTE DIFFICILE"

"Dobbiamo lavorare ma io rimango motivato e non vedo l'ora di ritornare in macchina in Russia. Dobbiamo capire cosa c'e' che non va in questa macchina perche' cosi' e' veramente difficile". Lo ha detto Charles LECLERC, dopo l'ottavo posto al Gran Premio della Toscana. "Questa e' stata una delle gare piu' difficili perche' dopo una buona partenza mi sono mancati il passo e il bilanciamento - ha spiegato il monegasco della Ferrari ai microfoni di Sky Sport F1 -. Ho fatto fatica ed e' strano perche' in qualifica non era andata cosi' male". Lavori ancora in corso, dunque, in casa Ferrari: "Il team sta lavorando tantissimo per portare upgrade che arriveranno a breve. Il team deve rimanere motivato perche' non possiamo mollare adesso: dobbiamo continuare a lavorare anche se e' molto difficile", ha chiosato LECLERC.

HAMILTON VINCE AL MUGELLO: A UN SUCCESSO DA MICHAEL SCHUMACHER IN F1

Novantesima vittoria in carriera per Lewis Hamilton (a un solo successo da Michael Schumacher) nel Gp di Toscana, in un Mugello funestato da incidenti e ritiri. Secondo Valtteri Bottas, che ha combattuto bene contro il boss Lewis ma alla fine ha dovuto cedere il passo alla superiorità dell'inglese. Terzo posto e primo podio per Alexander Albon su Red Bull. Ancora malissimo, e proprio al Mugello che l'ha vista crescere, per la Ferrari: ottavo posto per Charles Leclerc (ma grazie alla penalizzazione di Raikkonen) e decimo (sui 12 piloti rimasti in gara) per Sebastian Vettel.

Giornata nera per Max Verstappen: problemi per la Red Bull già in griglia, dove è partito male a causa di una improvvisa mancanza di potenza. E' finito in mezzo al gruppo al via ed è stato tamponato da Raikkonen, finendo nella sabbia e rimanendo bloccato. Nello stesso incidente è rimasto coinvolto anche il vincitore di Monza, Pierre Gasly, chiuso tra Kimi e Grosjean e subito fuori. Distrutta poi la Racing Point di Lance Stroll, che fortunatamente è rimasto illeso nonostante l'uscita di pista a 282 km/h causata da una foratura.