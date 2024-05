Inchiesta sulla vendita del Milan archiviata in Lussemburgo: assist a Elliott

Il tema dell'inchiesta sul Milan che vede coinvolti come indagati l'attuale e il vecchio amministratore delegato del club (Giorgio Furlani e Ivan Gazidis) viene ripreso dal Corsera che titola sulla chiusura del procedimento in Lussemburgo con il Milan sciolto da tutte le accuse.

Un processo che era iniziato su impulso dell'ex socio di minoranza Blue Skye e che partiva dalle stesse basi dell'inchiesta oggi in atto a Milano. Il 12 aprile però il tribunale distrettuale del Lussemburgo ha comunicato l'ordinanza del 28 febbraio in cui "dichiara il non luogo a procedere e ordina la restituzione degli oggetti e dei valori sequestrati". Per questo il CorSera titola: "Vendita Milan, l'assist a Elliott arriva dal Lussemburgo".

E aggiunge: "L'indagine della Procura di Milano è indipendente ma parte dalle stesse accuse".