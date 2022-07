Italia ai Mondiali Fifa 22. Mancini battuto da Nigro! "Dopo il Portogallo.."

Italia qualificata per i Mondiali di Fifa 22: Nigro meglio di Mancini

Nello Nigro porta l'Italia ai Mondiali. Dove non è riuscito il calcio con il ct azzurro Roberto Mancini (che però va ricordato: è campione d'Europa in carica, non succedeva dal '68) è arrivato mister Hollywood285, ossia per l'appunto Nello Nigro il selezionatore che ha guidato la eNazionale italiana di Fifa alla qualificazione della prossima FIFAe Nations Cup in programma alla la Bella Arena di Copenaghen dal 27 al 30 luglio.

Italia ai Mondiali di FIFAe Nations Cup 2022. Le parole del ct Nello Nigro

“Per l’Italia la qualifica al mondiale era d’obbligo, conoscevo il valore dei ragazzi che avrebbero indossato la maglia azzurra e sapevo che non potevamo fare diversamente”, ha detto di recente il ct azzurro Nello Nigro a calciomercato.com commentando il successo della sua nazionale che ha conseguito 10 vittorie e due pareggi (due sole sconfitte) nel girone che gli ha portati ai Mondiali. Un percorso che ha visto l'Italia sfidare Repubblica Ceca, Turchia, Austria, Ungheria nel girone, poi Portogallo, Bosnia e Malta. “Sentivamo la qualifica in tasca, per quanto mostrato dal Portogallo e per come avevamo condotto le partite fino a quel momento. È stata una batosta psicologica per i ragazzi (gol del pareggio a pochi minuti dalla fine del match di ritorno e sconfitta ai rigori, ndr): ho cercato di fargli capire che avevamo un’altra possibilità e che non dovevamo farcela sfuggire”.