Jannik Sinner perde ancora con Alcaraz: Carlos rimonta (di nuovo) e vince l'Atp 500 di Pechino

Carlos Alcaraz vince la terza partita consecutiva contro Jannik Sinner. Dopo la semifinale di Indian Wells giocata in primavera e quella al Roland Garros, questa volta lo spagnolo batte il tennista italiano numero uno del ranking mondiale nella finale dell'Atp 500 di Pechino.

E anche questa volta, come nelle due precedenti occasioni, lo fa in rimonta. Perso il primo set, poi Carlitos raddrizza la partita e trionfa: 1/6, 673, 6/2 sul cemento americano, 2/6, 6/3, 3/6, 6/4, 6/3 a Parigi. Mentre in Cina è finita 6/7, 6/4, 7/6 con Jannik che tra l'altro era andato avanti 3-0 nel tie break finale prima di subire un parziale di 7 punti consecutivi.

Jannik Sinner - che aveva vinto l'ultimo confronto diretto proprio a Pechino un anno fa - cercherà di prendersi una rivincita al prossimo torneo: l'Atp 1000 di Shangai dove l'incrocio con Carlos Alcaraz potrebbe essere in semifinale.

Un Carlos Alcaraz impressionante nel tie break finale (con 7 punti consecutivi dallo 0-3) si aggiudica la finale del torneo Atp di Pechino battendo il numero uno del mondo Jannik Sinner in tre set in rimonta con il punteggio di 6-7 (8-6), 6-4, 7-6 (7-3) in tre ore e 21 minuti in una sfida equilibratissima che gli consente di aggiudicarsi il quarto titolo dell'anno.

Dopo la semifinale di un anno fa, il campione in carica e numero 1 del mondo Jannik Sinner ha ritrovato davanti a se lo spagnolo Carlos Alcaraz nella finale del torneo Atp 500 di Pechino, la prima finale tra i due dal torneo di Umago del 2022. E' la decima sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz e arriva dopo 117 giorni dall'ultima volta, con vittoria dello spagnolo in semifinale del Roland Garros. Alcaraz, n.3 Atp e seconda testa di serie del torneo cinese, si porta avanti 6-4 nel bilancio contro l'azzurro (senza contare il primo duello al Challenger di Alicante del 2019 vinto sempre da Alcaraz) con Sinner che non lo batte proprio dalla semifinale di Pechino di un anno fa. I due ora si potrebbero ritrovare al torneo di Shanghai in una ipotetica semifinale.

La sfida parte subito forte ed è dello spagnolo il primo game. Sotto 15-30 Alcaraz con il dritto riesce a risalire, poi nel game successivo lo spagnolo si costruisce tre palle break, annullate da Sinner, che pareggia i conti. Il murciano tiene poi il servizio e complice una prima palla dell'altoatesino che fatica ad entrare, strappa il game, fa break e passa sul 3-1. La partita è giocata a ritmi alti con Alcaraz più reattivo e un Sinner che ancora non riesce a carburare appieno. Alcaraz tiene il suo servizio senza problemi, poi Sinner prova a restare in scia ma lo spagnolo scappa avanti portandosi sul 5-2.

L'azzurro però non molla e inizia a salire di intensità cercando di sfruttare le prime incertezze dell'avversario. Sinner passa sul 3-5 e poi fa il break sfruttando la prima chance, passando sul 4-5 riaprendo il primo set. I due campioni tengono il proprio servizio per arrivare sul 5-6, poi Sinner vacilla, sembra accusare qualche problema al ginocchio ma nonostante due doppi falli salva un set-point e tiene il servizio riagganciando Alcaraz sul 6-6. Anche nel tie-break lo spagnolo scappa avanti ma Sinner annulla due set point e con sangue freddo spinge all'errore il suo rivale chiudendo a suo favore il primo set alla prima palla utile per 8-6.

Sinner parte bene anche nel secondo set, tiene il servizio e si porta subito avanti 1-0. Alcaraz non intende mollare e si porta sull'1-1, i due non danno più possibilità di brekkarsi e si arriva sul 3-2 per l'italiano. Qualche difficoltà in più per Alcaraz nel sesto game che solo ai vantaggi conquista il punto del 3-3. Lo spagnolo cerca lo scatto e si procura due palle break con due punti di pregio. Sinner annulla la prima con un diritto incrociato nell'angolino, poi sorprende Alcaraz con un cambio di direzione e ne sfrutta l'errore prima di procurarsi la palla del 4-3 che chiude in pressione sullo spagnolo. Sinner nell'ottavo game si procura una prima palla break che Alcaraz annulla con un ace, poi una seconda sempre con il servizio, questa volta vincente, ma poi è Sinner con un recupero straordinario a riportarsi di nuovo in parità. Alcaraz alterna punti straordinari ad errori banali, si arriva all'ottava parità, poi con un ace e un servizio vincente Alcaraz si porta a fatica sul 4-4. Lo spagnolo, scampato il pericolo, cerca l'allungo e si procura altre due palle break, e alla seconda su un errore di Sinner conquista il game e passa avanti 5-4 andando a servire per il set. Alcaraz tiene a zero il game e si aggiudica il secondo set 6-4.

Il murciano parte meglio nella terza partita e al terzo game brekka Sinner portandosi sul 2-1 alla seconda possibilità. Alcaraz sembra salito di intensità mettendo pressione all'italiano che ha un passaggio a vuoto e va sotto 3-1. Poi lo spagnolo si procura altre due palle break. La prima Sinner la annulla con il servizio e la seconda grazie ad un errore dell'avversario, per poi tenere il servizio. Alcaraz va poi avanti 4-3 ma Sinner non molla e resta in partita procurandosi due palle per il controbreak e alla prima dopo un nastro arriva l'errore dello spagnolo per il 4-4. Il numero uno al mondo tiene i nervi saldi e dopo la rincorsa sale in vantaggio 5-4.

Alcaraz avverte la pressione, tira a tutto braccio e conquista punti impressionanti ma sotto rete sbaglia una facile volée, poi con il servizio esce dall'imbarazzo e va sul 5-5. Sinner va sotto 0-30 nell'undicesimo game ma anche in questo caso recupera con freddezza, poi annulla una palla break e sale 6-5. Alcaraz non ci sta e si porta 40-15 poi chiude con lo smash per andare al tie-break. Sinner si aggiudica il primo punto 1-0 e poi conquista un minibreak dopo una perfetta smorzata con Alcaraz che rompe anche una scarpa. Al rientro in campo altro errore dello spagnolo che va sotto 3-0 ma con due punto incredibili recupera i due minibreak e si porta 3-2 e poi con un servizio vincente si gira sul 3-3. Alcaraz sembra irrefrenabile e con 6 punti consecutivi sale 6-3 con tre match point. Al primo non dà scampo all'azzurro e chiude 7-3 con una rimonta di sette punti consecutivi e qualche rimpianto per l'azzurro.