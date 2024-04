Jannik Sinner, quanto ha guadagnato in carriera? Già in scia a Ivan Lendl (ma Alcaraz è davanti)

Sinner, quanto ha guadagnato in carriera? Jannik pronto a sorpassare Ivan Lendl

Jannik Sinner in scia a... Ivan Lendl. Il tennista italiano, con la vittoria al Masters 1000 di Miami (distruggendo Dimitrov in finale, dopo aver cancellato Medvedev in semifinale) sale nella classifica Atp (numero 2 del mondo, sorpasso a Carlos Alacaraz), ma anche in quella 'prize money' (ossia dei guadagni derivanti dai tornei) a quota 21 milioni e 200 mila dollari. E, come si diceva, a un passo dal fuoriclasse americano (nato in Cecoslovacchia) che in carriera ha toccato quota 21.262.417 (va detto che negli anni '80-'90 i montepremi erano inferiori agli attuali). Non solo. Grazie al torneo in Florida, Jannik ha scavalcato campioni del passato come Hewitt, Roddick, Ivanisevic e Edberg e attualmente occupa la 26° posizione all time.

Sinner, Alcaraz e la classifica dei guadagni nei torni: Djokovic davanti a Nadal e Federer

Inutile dire che ai primi tre posti di questa graduatoria ci sono i fenomeni Novak Djokovic (a 181 milioni), Rafa Nadal (134 milioni) e Roger Federer (130 mln), con lo storico quarto FabFour, Andy Murray che li segue anche in questa classifica (64 milioni) e precede il grande Pete Sampras (43 mln) nella top-5, ma Alexander Zverev (semifinalista a Miami) e Daniil Medvedev (a quota 40) sono destinati a superarlo a breve). Nei primi 10 ecco poi Stan 'The Man' Wawrinka (col suo rovescio a una mano da sogno e 3 Slam vinti nell'epoca dei fenonemi: 36.696.484 dollari), l'ex numero due del tennis spagnolo David Ferrer (31.483.911) e il croato Marin Cilic (31.301.586, conquistò lo Us Open 2024, arrivando volte in finale di Slam a Wimbledon 2017 e di Australian 2018). Da segnalare che il grande Andrè Agassi (rivale numero 1 di Sampras negli anni '90, 8 Slam vinti: attorno a quota 31 milioni di sollari) è appena dietro, ma va segnalato al quindicesimo Carlitos Alcaraz (quasi 28 milioni e 600mila dollari) che come Sinner presto scalerà posizioni su posizioni.

Jannik Sinner quanto ha guadagnato nel 2024 in premi da tornei

Restando al 2024 di Jannik Sinner in termini di montepremi, siamo a quota 4 milioni di euro, grazie alle vittorie (Australian Open, Rotterdam, Miami) e alla semifinale di Indian Wells dove ha perso sin qui l'unico match dell'anno (contro Carlos Alcaraz).