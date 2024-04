Jeremiah Armstead, da senzatetto (dormiva in macchina) a stella Ncaa. Sognando l'Nba

Da homeless a stella della Fisk University nel basket Ncaa: il sogno americano di Jeremiah Armstead verrà celebrato con una premiazione durante le final-4 del torneo di college a stelle e strisce (Uconn, Purdue, Alabama e North Carolina State in corsa dal dal 6 all’8 aprile a Glendale, Arizona).

«Vivevo in macchina e non volevo che i miei amici lo sapessero. Era difficile per me pensare di andare a scuola. Pensavo: i brutti momenti non durano per sempre. Le cose possono cambiare. Dovevo essere una figura paterna per mio fratello e mia sorella, ma sentivo un peso, perché ero già alto 1,80 e occupavo tutto lo spazio in macchina», dice il talento della pallacanestro Usa secondo quanto riporta Il Messaggero. Che racconta la sua storia. 'Nato ad Atlanta e cresciuto a Philadelphia, l'adolescente Jeremiah Armstead era al secondo anno di liceo quando si è trasferito in California con la madre Mindy Brooks, il fratello e la sorella, per scappare da problemi di violenza domestica'.

All'ultimo anno di liceo gli allenatori scoprirono la situazione di Jeremiah. «Mi hanno regalato un paio di scarpe e mi aiutavano a lavare i vestiti. Hanno fatto in modo che non mi sentissi solo»

Grazie a una combinazione di donazioni no-profit e di una borsa di studio, Jeremiah è riuscito a iscriversi all'università (ora è al 2° anno e si sta laureando in kinesiologia) - racconta Il Messaggero - e a frequentare la Fisk, dove sta emergendo in maglia Bulldogs a suon di canestri.

Il suo coach, Kenny Anderson, ex playmaker della Nba, ha vissuto momenti difficili crescendo nel Queens. "È bello per me sapere che sto aiutando qualcuno che si è trovato in una situazione come la mia".