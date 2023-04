Juve, ex vice di Tacconi: "Anche Trapattoni e Furino hanno problemi di salute"

Juve, preoccupano il Trap e Furino. Un ex bianconero svela tutto

Stefano Tacconi è uscito dall'ospedale dopo un lunghissimo anno di cure e di fisioterapia. L'ex portiere di nazionale e Juventus ha lasciato l'Azienda ospedaliera di Alessandria per terminare l'ultima fase riabilitativa in un'altra struttura più vicina a casa. Era stato trasferito lì a seguito di un'emorragia cerebrale da rottura di aneurisma. "La strada è ancora lunga, ma come ho sempre fatto vi terrò informati", assicura Andrea Tacconi, il figlio. Ma un insider dell’ambiente bianconero, ha rivelato la sua preoccupazione per due ex leggende della Juventus. Ecco cosa sta succedendo. Ad essersi espresso riguardo queste due ex glorie della Juve è Luciano Bodini, ex vice di Tacconi.

L’ex calciatore Beppe Furino - stando a quanto rivelato da Bodini - sarebbe stato colpito recentemente da una tremenda emorragia cerebrale. Ne starebbe uscendo lentamente, passo dopo passo, ma i progressi effettivi potrebbero essere tangibili solamente nel lungo periodo. Per il momento traspare comunque grande fiducia. L’altro nome è quello di Giovanni Trapattoni, storico allenatore che ha fatto le fortune di Inter e Juventus. Anche lui sarebbe alle prese con dei problemi di salute di entità sconosciuta e ci sarebbe preoccupazione circa le sue condizioni.