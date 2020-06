Juventus, Arthur è a un passo: sì del brasiliano, trattativa ai dettagli

Arthur-Juventus, ci siamo. Trattativa a un passo per il brasiliano del Barcellona che ha già detto di sì alla Juventus. L'affare va chiuso entro il 30 giugno e non manca molto, alla fine dovrebbe finire tutto per il meglio per i bianconeri. Le cifre sono già state definite: il centrocampista è stato valutato una cifra vicina ai 70 milioni più bonus, mentre Pjanic costerà 60 più i soliti bonus. Significa che la Juve pagherà una decina di milioni come conguaglio e per Arthur un contratto con importo a salire. Il brasiliano guadagnerà circa 5,5 milioni a stagione. Ancora poche ore e arriverà la chiusura dell'operazione.