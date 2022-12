Juventus: "Ci siamo creati una Calciopoli da soli". Le nuove intercettazioni

Juventus: "Se metti 4 o 10 è uguale". E le tre scritture private con CR7

La Juventus rischia grosso, i dirigenti dimissionari del cda, presidente Andrea Agnelli compreso, vanno verso il rinvio a giudizio per le plusvalenze fittizie e i bilanci gonfiati. Spuntano ora nuove intercettazioni telefoniche - si legge sul Corriere della Sera - destinate a peggiorare ancora di più la situazione. "Tanto la Consob la supercazzoliamo", diceva a un collega il direttore finanziario della Juve Stefano Cerrato, parlando dello scambio con il Marsiglia Tongya/Aké e valso una plusvalenza di 8 milioni. Ignari che, dal 14 luglio 2021, in ascolto c’è la guardia di finanza. Ovviamente, si parla di pallone e affari, di plusvalenze e del capo dell’area tecnica Fabio Paratici, che da pochi giorni aveva lasciato il club.

"Io - riporta il Corriere - l’ho detto a Fabio (Paratici, ndr): è una modalità lecita ma hai spinto troppo», dice Cherubini. «E lui mi rispondeva :“Non ci importa nulla, perché negli scambi se metti 4 o metti 10 è uguale, nessuno ti può dire nulla”». Il ds insiste: «Fabio ha avuto carta libera». La discussione è tale che Bertola confida: «La situazione è davvero delicata. Io in 15 anni faccio un solo paragone: Calciopoli. Lì c’era tutto il mondo che ci tirava contro, questa invece ce la siamo creata noi". Parole inequivoche per gli investigatori. Tra i problemi più grossi in termini di bilancio c'è la famosa "carta segreta" sul contratto di Ronaldo. L'accordo appare in tre scritture private ed era impossibile da mettere a bilancio, 19,9 mln di premi extra che ora il portoghese pretende.