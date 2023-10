Juventus, "Elkann ha fame di vittorie, ma deve trovare un socio con i soldi"

Juventus festeggia i 100 anni di Agnelli. "Elkann ha fame di vittorie, ma deve trovare un socio con i soldi"

La Juventus ha festeggiato il secolo degli Agnelli alla guida del club bianconero. La famiglia continua a dimostrare il suo attaccamento e amore verso la Signora e gli aumenti di capitale questi ultimi anni ne sono la piena di dimostrazione.

Ultimi in ordine cronologico i 200 milioni che arriveranno prossimamente da Exor che oltre a sistemare il bilancio la prossima estate permetteranno di impostare strategie in fase di acquisti per potenziare la rosa.

Del Piero, 'tornare alla Juve? chi lo sa cosa ci riserva il futuro' "Quanto sono stato vicino e tornare o quanto sono vicino a farlo? In realtà non sono mai andato via, quello che si è instaurato in 19 anni qua è qualcosa di unico per cui non mi sento di essere andato via, è ovvio che le strade si sono divise e chi lo sa cosa ci riserva il futuro, però a dimostrazione stasera (i festeggiamenti dei 100 anni degli Agnelli con la Juve, ndr) di quello che è l’unione e il piacere che io ho di stare qui e i tifosi con me".

"Elkann, da proprietario e timoniere di aziende, sa però bene che che per restare competitivi sul mercato servono continui investimenti - scrive Marcello Chirico su calciomercato.com - E se Exor non è intenzionata nei prossimi anni a metterci troppo del suo (ultimamente ci ha già immesso circa un miliardo di euro) deve accellerare la ricerca di quel socio di cui da tempo si sente parlare, perché possa dare una mano e permettere alla Juventus di tornare a vincere bel breve termine. Solo così si potrà continuare a tenere fede al motto 'vincere non è importante, ma l'unica cosa che conta'".

Juventus, il futuro di Massimiliano Allegri: Champions crocevia della stagione

"A proposito di questo, Elkann ha anche detto ad Allegri che spera di poter continuare a riempire la sala trofei con altre vittorie. Questo significa che la voglia di vincere da parte della famiglia non si è esaurita, e che Allegri dovrà ancora contribuire. L'idea è quindi quella di proseguire con lui", - sottolinea Marcello Chirico su calciomercato.com. Che sul futuro dell'allenatore bianconero vede la qualificazione alla Champions League come condizione per restare alla guida della Juventus anche la prossima stagione (il suo contratto scade a giugno 2024). "Se non dovesse capitare, allora la sua posizione potrebbe davvero essere messa in seria discussione. Ma se centrasse quella qualificazione, al 99% si continuerà con lui".

Elkann, 'Juventus significa passione, è amore di famiglia'

"Il significato della Juventus? Si sente anche qui stasera e sta nel nome della Juventus che è la gioventù. Ci sono tantissimi ragazzi e bambini legati alla Juventus e sono felice che si possa vedere da casa perché è un momento forte. Il legame della nostra famiglia è da 100 anni, la cosa più importante è come lo sentiamo questa sera ma anche come tutti quello che ci seguono è questa passione forte della mia famiglia e di tutte le famiglie Juventine", le parole di John Elkann, intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso dei festeggiamenti per i 100 anni della Famiglia Agnelli.

Juventus festa per i 100 anni della famiglia Agnelli, ovazione per Vialli al 9 minuto del match delle legends bianconere

Al nono minuto del primo tempo, quando la Juventus White e la Juventus Black sono 2 a 2 la partita si ferma: dagli spalti del PalaAlpitour dove le legends bianconere, in campo, si sfidano in occasione della festa per i 100 anni di proprietà Agnelli parte il coro per ricordare Gianluca Vialli e tutti si alzano in piedi ad applaudire e a scandire ‘Luca Vialli segna per noi’.