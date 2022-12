Juventus, Marotta con Del Piero: Elkann, rivoluzione bianconera. E Allegri...

Juventus-Marotta, ritorno dall'Inter? I rumors

Nuove voci sulla voglia Juventus di riportare Beppe Marotta in bianconero. "Juve, sapore di Marotta", titola il Corriere dello Sport. "Nessuna telefonata è ancora partita, Marotta ha rinnovato fino al 2025 con l'Inter ma chi lo conosce bene sa che una chiamata da parte della Juventus lo farebbe vacillare", spiegava nelle scorse ore Repubblica.

Juventus-Del Piero, i tifosi sognano il ritorno di Pinturicchio

Alex Del Piero resta in quota per un ruolo da vicepresidente operativo (i tifosi sognano Pinturicchio e vorrebbero rivedere anche Giorgio Chiellini - attualmente in Mls americana a chiudere la sua glorisioa carriera - con un ruolo dirigenziale nella Juventus che verrà), mentre l'attuale dirigente dell'Inter si riprenderebbe il ruolo di comando nel club che lo ha visto amministratore delegato per tanti anni culminati con vittorie in serie di scudetti (senza dimenticare le due finali di Champions League e le Coppe Italia conquistate).

Juventus-Giuntoli? I rumors sul direttore sportivo

In più, stando a questi rumors al termine della stagione Federico Cherubini potrebbe lasciare la Juventus arriverebbe un direttore dell’area tecnica scelto dall’attuale ad dell’Inter. I nomi in quota bianconera? Da Massimo Giuntoli (protagonista del Napoli da record con tanti colpi di mercato da fuoriclasse, the last but not the least Kvaratskhelia) a Igli Tare (che insieme a patron Lotito ha costruito tante Lazio vincenti in questi anni) sino a Gianluca Petrachi (ora libero e reduce dalle esperienze al Torino - dove scopri Gleison Bremer - e alla Roma).

Juventus, Allegri e Conte: i nodi sull'allenatore bianconero

La panchina della Juventus? Per il momento il ruolo di Massimiliano Allegri non è in discussione: l'allenatore livornese è blindato e avrà il compito da gennaio - quando ripartirà la serie A dopo la pausa per il Mondiale in Qatar - di condurre la Juventus in Champions League (e se il Napoli capolista dovesse rallentare la sua corsa chissà che i bianconeri non tornino in quota scudetto...). Ma resta lo spettro di Antonio Conte per la prossima stagione se si dovesse decidere il cambio di mister e l'attuale allenatore del Tottenham decidesse di lasciare Londra...