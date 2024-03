Juventus al Mondiale per Club, il Napoli di De Laurentiis prepara il ricorso

Napoli, De Laurentiis non molla sul ricorso contro la Juve per il Mondiale per Club

Juventus al Mondiale per Club Fifa che si disputerà a giugno 2025 negli Usa con 32 squadre al via e due italiane (l'altra è l'Inter già qualificata da diverse settimane). Ma il Napoli non si arrende. Secondo quanto riporta Il Mattino, Aurelio De Laurentiis "ancora ieri ha contattato i suoi legali internazionali per fare il punto sul ricorso contro la Juventus: perché il Napoli crede davvero che ci siano dei margini. E poco importa che Infantino abbia già dato il benvenuto alla Juventus a Usa 2025. Un messaggio che ha molto infastidito De Laurentiis per tempistica e modalità".

Ricorso alla Fifa o a un tribunale sportivo? "Ecco, uno dei primi dilemmi da sciogliere. Ma De Laurentiis non si arrende. Questa Champions, in ogni caso, porterà al club azzurro circa 70 milioni di euro. Non proprio spiccioli: sarà un altro fatturato da record quello che si chiude il 30 giugno, con un altro utile importante - riporta Il Mattino - Il nodo di De Laurentiis è l'ingaggio di Osimhen: insostenibile per un club che anche la prossima stagione pensa a un monte ingaggio non superiore ai 75 milioni".

"Dovessimo battere il Barcellona e successivamente ottenere un pari e una vittoria, saremmo qualificati di diritto. Ma penso pure che il Napoli dovrebbe andarci comunque, proprio perché se la Juventus è stata punita dall’UEFA con l’eliminazione dalle coppe europee, non dovrebbe nemmeno essere ammessa al Mondiale per club, fermo restando poi che tale manifestazione ci creerà mille problemi per il successivo campionato nazionale", aveva detto Aurelio De Laurentiis un paio di settimane fa al 'Business of Football Summit' di Londra.