Cristiano Ronaldo diventa mister miliardo: 1° calciatore. Ecco l'impero di CR7

Cristiano Ronaldo è il primo calciatore a diventare miliardario

Un miliardo di euro guadagnati in carriera: Cristiano Ronaldo è il primo calciatore nella storia ad abbattere questa barriera. Cifre certificate da Forbes. CR7 è più che mai una macchina da soldi che va al di là dell'ingaggio (30 milioni netti a stagione) che prende da calciatore. L'attaccante della Juventus al momento è l’unico bilionario in uno sport di squadra, con 650 milioni di dollari guadagnati in 17 anni di carriera, che al termine del suo attuale contratto (scadenza giugno 2022) dovrebbero salire a 765. Per dare un'idea, è stato doppiato David Beckham che negli anni passati era stato il numero uno mediatico del calcio mondiale, prima dell'era CR7 e ha chiuso la carriera con un guadagno totale che si aggirava sui 500 milionni (metà derivanti da sponsorizzazioni).

Cristiano Ronaldo mister miliardo. L'impero di CR7: non solo calcio. Sponsor, abbigliamento intimo e...

Una parte cospicua delle sue entrate è extra campo, tra sponsorizzazioni, social network, branding. Nell'ultimo anno ha incassato 105 milioni di dollari (secondo sportivo dietro a Roger Federer, ma battendo il rivale Lionel Messi che si accontenta del terzo posto in classifica). Dal punto di vista delle sponsorizzazioni, va ricordato che nel 2016 Cristiano Ronaldo ha firmato un contratto a vita con la Nike da 20 milioni di dollari l’anno. Altri sponsor legati a CR7 sono poi Armani, Tag Heuer, PokerStars, Herbalife, Sacoor Brothers e Castrol, che secondo Forbes garantiscono altri 45 milioni di dollari ogni anno.

Per quanto riguarda il fronte Ronaldo imprenditore non va dimenticata la linea di abbigliamento intimo “CR7 Underwear” e quella di profumi. Non solo. Il fuoriclasse della Juventus il marchio Pestana CR7 Lifestyle Hotels ha aperto sei hotel cinque stelle, di cui l’ultimo a Parigi.

Senza dimenticare i social. Secondo uno studio sui due mesi di quarantena (12 marzo - 14 maggio) Ronaldo è lo sportivo che ha guadagnato di più su Instagram (dove ha 219 milioni di followers) tra gli sportivi, con oltre 2 milioni. Battuto anche in questo caso Leo Messi fermo a 1,45 (con 151 milioni di seguaci) e a seguire Neymar (1,33 milioni con 138 mln di persone che lo seguono).

RONALDO MISTER MILIARDO. PRIMA DI LUI TIGER WOODDS E MAYWEATHER

Ronaldo dunque è mister miliardo, ma ci sono due star dello sport che lo hanno preceduto nella corsa verso questo traguardo; si tratta del golfista Tiger Woods (che ci riuscì nel 2009) e del pugile Floyd Mayweather Jr (ci è arrivato nel 2007).